Rareș Bogdan, mesaj pentru Klaus Iohannis, în precampanie: Noi suntem armata "Le spun tuturor romanilor din tara si din strainatate: Romania este un stat national, suveran, independent, unitar si indivizibil pe vecie! Buna ziua, Covasna! Buna ziua, Harghita! Nu va vom lasa nicoodata. Atata timp cat exista PNL, nu veti fi abandonati. Dragi romani, in urma cu 33 de ani aproape, de aici se ridica Romania in picioare. Primii oameni care au spus STOP comunistilor, bolsevicilor au fost brasovenii, in 1987. De aici, a inceput desteptarea Romaniei. Aici, la Brasov, in muntii Fagarasului, cand Romania era calcata in picioare, elitele ingenuncheate in puscarii, o mana de oameni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

