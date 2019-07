Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rareș Bogdan trage cu tunul in liderii USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, spunand la Romania Tv ca experiența lui Klaus Iohannis este „infinit superioara”.Carmen Iohannis, nelipsita de la festivalul de moda la Sibiu - Prima doamna a atras din nou atenția prin culoarea…

- "Klaus Iohannis este un om non-conflictual. Deci campania noastra nu va fi bazata pe atacuri, lovituri sub centura, ci va fi una pozitiva, in care vom arata ce a facut Klaus Iohannis pentru Romania, in acesti cinci ani, ce a insemnat prezenta sa la Cotroceni. Vom merge pe un alt gen de campanie decat…

- Intrebat, la Digi24, daca isi doreste cu-adevarat schimbarea lui Klaus Iohannis de la Cotroceni, Dan Barna a precizat: "Scopul meu si al aliantei este de a castiga toate alegerile la care participam. Nu-mi propun sa participam de amorul artei". In ceea ce priveste desemnarea sa sau a lui Dacian Ciolos,…

- Referindu-se la informațiile publicate de Financial Times, potrivit carora Klaus Iohannis se afla pe lista scurta pentru postul de președinte al Consiliului European, Rareș Bogdan a spus: „Mai trebuie sa vrea și Grivei, adica mai trebuie sa doreasca asta și președintele Romaniei, care și-a exprimat…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat, in cadrul unei emisiuni televizate, ca sfarșitul lui Klaus Iohannis ca președinte este aproape. Ion Cristoiu iși arugumenteaza afirmația spunand ca Dan Barna, liderul USR, i-a intins o capcana președintelui, in care a și calcat, aruncandu-l pe Dacian Ciolos drept…

- Rareș Bogdan a spus vineri seara la Romania TV ca se indoiește ca Dan Barna i-a spus lui Klaus Iohannis la Cotroceni ca USR nu-l va sustine in primul tur al alegerilor prezidentiale.„Faptul ca domnul Barna anunța ca nu il susține pe domnul Iohannis nu incurca cu nimic lucrurile. Dar permiteți-mi…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți, la Cotroceni, ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre nominalizarea lui Peter Eckstein Kovacs pentru poziția de Avocat al Poporului. El a mai spus ca o eventuala susținere a PSD ar reprezenta ”semn de intoarcere spre normalitate pentru Romania”.CITEȘTE…

- Intr-o intervenție telefonica la Romania TV, Rareș Bogdan a fost intrebat despre o confruntare la prezidențiale care sa fie intre Klaus Iohannis și Dacian Cioloș. ”80% la 20%” sunt procentele aruncate in joc de Rareș Bogdan. 80% ar fi procentul lui Klaus Iohannis. ”Nu are contracandidat”…