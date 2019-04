Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca PNL și Pro Romania au plecat ca din tun in aceasta campanie electorala, dupa ce au tras salvele Rareș Bogdan și Corina Crețu, dar acum efectul s-a estompat și au intrat pe un trend descendent. In schimb, PSD a inceput sa creasca și demonstreaza ca este un…

- Curtea Suprema a Elveției a invalidat un referendum privitor la taxarea cuplurilor casatorite din cauza faptului ca informațiile oferite cetațenilor inaintea votului nu au fost corecte, potrivit The Guardian, potrivit mediafax.Este pentru prima data in istoria moderna a țarii cand un referendum…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, a declarat, dupa ce a susținut sesizarea la CCR pe completurile de trei judecatori de la ICCJ, ca aceasta sesizare a fost facuta ca urmare a plangerilor primite la Parlament și nu pentru a-l ajuta pe Liviu Dragnea.Citește și: Rareș Bogdan…

- Europarlamentarul PSD Claudia Țapardel l-a acuzat, marți, pe președintele Klaus Iohannis ”seamana panica in populatie si ii dezinformeaza pe romani”, dupa ce acesta a afirmat, luni, ca PSD este unicul vinovat de intarzierea aprobarii bugetului pe 2019.Citește și: Liviu Dragnea s-a dezlanțuit:…

- Aflat in Serbia și proaspat anunțat candidat la europarlamentare din partea PRU, Sebastian Ghița, revine și in peisajul politic cu un derapaj. In direct la Romania TV, Sebastian Ghița i-a amenințat pe membrii gruparii #Rezist ca in cazul in care vor continua protestele la Ministerul Justiției, membrii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o convorbire cu Steven Mnuchin, secretarul Trezoreriei in cadrul Administrației SUA.In cadrul convorbirii, premierul Viorica Dancila a reafirmat atenția speciala pe care Guvernul Romaniei o acorda dezvoltarii Parteneriatului Strategic cu SUA, ca pilon…

- Laura Codruța Kovesi a povestit saptamana trecuta, dupa audierea de la Secția Speciala de Anchetare a Magistraților ca au navalit peste ea aproximativ zece avocați. Ingrid Mocanu precizeaza ca și ea se afla printre acei avocați și a relatat ce s-a intamplat.Rareș Bogdan, ieșire EXPLOZIVA dupa…

- Donald Trump este foarte interesat de ceea ce se intampla in Romania și a decis sa iși trimita un om de incredere pentru a face o analiza completa. Astfel, in urmatoarele zile, fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania in perioada 2001-2004, Michael Guest, va ateriza la București.Diplomatul…