Stiri pe aceeasi tema

- Rares Bogdan, cel care deschide lista PNL la alegerile europarlamentare, i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila, "pentru modul incalificabil'' in care a organizat scrutinele de duminica, adaugand ca PNL este pregatit sa guverneze intreaga Romanie. "Astazi, Romania a dovedit ca este europeana.…

- Rareș Bogdan, care deschide lista PNL la alegerile europarlamentare, cere demisia premierului Viorica Dancila „pentru modul incalificabil” in care a organizat alegerile de duminica. Fostul moderator susține ca PNL este pregatit sa preia guvernarea. „Astazi, Romania a dovedit ca este europeana. Prezenta…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat ca va formula plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu: „Este revoltator cum sunt umiliți romanii din diaspora”. La majoritatea secțiilor de votare din strainatate, romanii stau la coada pentru a-și exprima opțiunile politice.

- PNL a anuntat, duminica, prin vocea presedintelui Ludovic Orban, ca va depune plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, si a celor care au fost implicati in organizarea votului in diaspora, dupa ce romanii din strainatate stau la cozi imense, in mai multe tari, pentru aisi…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anunțat ca depune plângere penala împotriva ministrului de externe Teodor Meleșcanu pentru ca se încearca împiedicarea exercitarii dreptului la vot de catre românii din diaspora, nevoiți sa stea la cozi imense. El mai spune ca ministerul a refuzat…

- ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019 și REFERENDUM 2019 PNL va depune plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, si a celor care au fost implicati in organizarea votului in diaspora, a...

- PNL va depune plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, si a celor care au fost implicati in organizarea votului in diaspora, a anuntat, duminica, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. „Am luat decizia de a formula plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor…

- PNL va depune plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, si a celor care au fost implicati in organizarea votului in diaspora, a anuntat, duminica, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, conform Agerpres.Citește și: SCANDAL Viorica Dancila a fost CERTATA de un cetațean…