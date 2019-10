Raportul MCV măcelărește România: cea mai dură analiză din ultimii 10 ani/SURSE Raportul MCV care analizeaza modul in care funcționeaza statul de drept in Romania este redactat și dupa ce va fi aprobat in colegiul comisarilor va fi facut public. Potrivit unor surse citate de Hotnews raportul acesta va fi cel mai dur din ultimii 10 ani. Citește și: Se infiripa un mare pol pe stanga / SURSE Potrivit Hotnews, in raport se remarca faptul ca Romania este intr-o situație fara precedent cu interimari la toate parchetele mari și, dincolo de asta, in ciuda recomandarilor de la Bruxelles nu s-a facut niciun pas pentru a scoate aceste numiri de sub controlul politic. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

