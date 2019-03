Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a prezentat, miercuri, raportul anual al Departamentului de Stat privind situatia drepturilor omului în lume. Referitor la România, documentul mentioneaza printre altele durata excesiva a proceselor.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a prezentat miercuri raportul anual al Departamentului de Stat privind situatia drepturilor omului in lume. Referitor la Romania, documentul menționeaza durata excesiva a proceselor, agresiunea unor jurnalisti la protestul din 10 august si coruptia oficialitatilor,…

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pus joi pe seama ''imperialismului american'' o pana de curent care a afectat mare parte din teritoriul tarii sale, transmite DPA. Intr-un mesaj pe Twitter, Maduro a scris despre "razboiul electric anuntat si dirijat de…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat luni ca spera sa reia dialogul cu Coreea de Nord in ''urmatoarele saptamani'' dupa esecul summit-ului de la Hanoi, recunoscand ca nu exista ''niciun angajament'' din partea Phenianului in acest sens, relateaza AFP preluata de Agerpres. "In…

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza la Bucuresti, in perioada 14-15 februarie 2019, sub patronajul Presedintiei Romaniei la Strategia Uniunii Europene a Regiunii Dunarii, reuniunea Coordonatorilor Nationali SUERD, cu sprijinul tehnic al Secretariatului regional SUERD. Scopul reuniunii este agrearea…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a declarat ca SUA si aliatii vor expulza „fiecare soldat iranian” din Siria, el incercand sa ofere asigurari natiunilor din Orientul Mijlociu ca Washingtonul nu se retrage din regiune in ciuda faptului ca Trump a ordonat retragerea trupelor din Siria, scrie…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a afirmat miercuri ca SUA spera ca noul guvern de extrema dreapta din Brazilia va sustine demersul Washingtonului de rezolvare a crizei politice si economice din Venezuela, relateaza joi agentia de presa DPA. Potrivit purtatorului de cuvant al Departamentului…

- Decizia a fost primita foarte bine la Ankara, dar a provocat ingrijorare in Israel, aliat apropiat al SUA. In acelasi timp, Washingtonul a aparat cu fermitate dreptul Israelului de a lansa lovituri aeriene in Siria, despre care acesta afirma ca sunt indreptate impotriva fortelor iraniene si a aliatului…