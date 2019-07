Raport PwC: Industria de media si divertisment din Romania va atinge pragul de 3 miliarde dolari in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a depasit 170 de miliarde de lei in aceasta saptamana, chiar daca valoarea tranzactiilor s-a diminuat aproape la jumatate fata de saptamana precedenta, ajungand la 152,24 milioane de lei, potrivit statisticilor BVB.…

- Finanțarea deficitului bugetar în anul 2018 s-a realizat în principal din surse interne prin emisiuni de titluri de stat lansate pe piața interna și în completare din surse externe, potrivit raportului anului al Ministerului Finanțelor Publice. Sursele necesare refinanțarii…

- Cifra de afaceri din piata de jocuri si jucarii din Romania este estimata la aproape 1,2 miliarde de lei pentru anul 2018, cu circa 200 de milioane de lei peste datele anului 2017, comertul reprezentand principalul motor al evolutiei sectorului, potrivit unei analize despre piata jucariilor din Romania,…

- Cristian Rosu a vorbit despre tendintele din 2019 pe piata asigurarilor."Ce inseamna tendinte? In DEx sunt multe raspunsuri la aceasta intrebare, dar cel mai potrivit pentru noi, cred ca este 'Ce se mai poarta in asigurari in 2019?'. Sunt multe care ar putea face subiectul discutiilor,…

- CHIȘINAU, 16 mai – Sputnik. E.L. Se menține vechea tendința: Republica Moldova a importat de doua ori mai multe marfuri decât a exportat în primele trei luni ale anului 2019. Exporturile s-au cifrat la 733 de milioane de dolari americani, iar importurile au totalizat un miliard…

- „Valoarea sectorului telecom din Romania a crescut usor in 2018, cu 1%, ajungand la 16 miliarde de lei din punctul de vedere al veniturilor obtinute de furnizori, avand o pondere de 1,7% din PIB-ul Romaniei. Pe parcursul anului 2018, potrivit datelor statistice prelucrate de ANCOM, in medie, fiecare…

- 'Independent de activitatea operationala, rezultatele financiare din T1 au fost afectate de conditiile din piata internationala. EBITDA si rezultatul net au fost influentate negativ de volatilitatea ridicata din mediul de piata, care a dus la o presiune importanta asupra marjelor brute de rafinare…

- Piata romaneasca a bunurilor de folosinta indelungata, cu o valoare de 700 milioane de euro, a marcat o scadere de aproape 2% in primul trimestru din 2019, fata de primele trei luni ale anului trecut, conform rezultatelor GfK TEMAX pentru Romania. Mai multe categorii au contribuit la această evoluţie,…