Stiri pe aceeasi tema

- Etajul cafenelei literare Joy’s va fi transformat, din nou, in sala de cinema, de catre cei de la CitiZenit și OneWorld Romania. Filmul urmarește din cele mai intime posturi un grup de patru tineri aflați la cumpana dintre ultimii anii de adolescența și momentul in care sunt nevoiți sa ia viața…

- Noua șefi de stat, doi presedinti de parlamente nationale, un premier si un ministru al Afacerilor Externe, alaturi de Jean Claude Juncker, se vor afla luni și marți la București. Eveimentul care-i reunește este Summitul Initiativei celor Trei Mari (3SI), platforma politica ce agrega priecte economice…

- La Bucuresti incepe luni Summitul celor Trei Mari - Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica - un proiect care reuneste 12 tari (Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si...

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 17 - 23 septembrie: *** Luni si marti se va desfasura la Bucuresti Summitul Initiativei celor Trei Mari, organizat in premiera in tara noastra. Initiativa celor Trei Mari este o platforma politica flexibila si informala, la nivel prezidential, reunind…

- Parlamentul European s-a declarat joi favorabil ridicarii vizelor pentru locuitorii din Kosovo, a carui independenta nu este recunoscuta de cinci state membre ale Uniunii Europene (Spania, Romania, Grecia, Cipru si Slovacia), informeaza agentia de presa AFP. Decizia, care deschide calea negocierilor…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, și șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca au participat vineri, 7 septembrie, la ceremonia arborarii drapelelor și intonarii imnurilor țarilor NATO la Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est. Ceremonia a avut loc in semn de apreciere…

- Într-un top în funcție de prețul mediu al chiriilor între orașele menționate, Cluj-Napoca se situeaza pe poziția a șasea, între Porto și Thessaloniki. 1. Munchen, Germania: 1.430 euro / luna 2. Milano, Italia: 1.255 euro / luna 3. Barcelona, Spania: 1.028…

- In 2017, Romania a avut un pret de 0,03 euro al gazului calculat in kilowatt pe ora, cel mai mic din Uniunea Europeana, arata un raport publicat marti de Eurostat si citat de Mediafax.La polul opus se gasesc Suedia, care a platit 0,11 euro per kWh, Spania, Danemarca, Italia (toate trei cu…