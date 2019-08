Stiri pe aceeasi tema

- CHINDIA - DINAMO // Dusan Uhrin jr. (51 de ani) debuteaza in aceasta seara pe banca lui Dinamo, cehul avand misiunea de a ii scoate imediat pe „caini” din zona retrogradarii. Aflat la primul meci de la revenirea Romaniei, tehnicianul a pregatit o serie de modificari in partitua celor de la Dinamo.…

- Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, din seria secunda a Ligii a 3 a, va incepe sezonul 2019 2020 cu un nou antrenor principal, fostul fotbalist Tiberiu Balan 38 de ani . Acesta a jucat ca mijlocas la echipe precum U Cluj, Rapid Bucuresti, Gaz Metan Medias, Sportul Studentesc, Poli Timisoara, Unirea…

- Premierul britanic Boris Johnson va convoca alegeri anticipate in zilele urmatoare datei Brexitului, daca va pierde la o motiune de cenzura ce ar putea fi introdusa de parlamentarii care se impotrivesc deciziei sale ca pe 31 octombrie Regatul Unit sa iasa din UE, cu sau fara un acord cu Bruxelles-ul,…

- In momentul de fata, nu se stie daca plecarea va fi pe perioada determinata, asa cum s-a intamplat in sezoanele precedente, sau daca va fi cedat definitiv. Puscas a revenit in lotul lui Inter, dupa ce Palermo a retrogradat in esalonul al patrulea. A facut deplasarea in China, la International Champions…

- O cerere inedita in casatorie i-a facut celebri peste noapte pe doi tineri din Statele Unite. Modul in care americanul si-a cerut in casatorie iubita a impresionat internautii. Si asta pentru ca a avut un ajutor de nadejde: un pui de Golden Retriever.

- In data de 20 iunie, vehiculele rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune, inclusiv conducatorul auto (autoturisme), care trec podul peste Dunare in sensul Giurgiu – Ruse, vor fi scutite de achitarea tarifului de trecere, informeaza CNAIR.Acest lucru este posibil fiindca…

- Bianca de la „Puterea dragostei”, una dintre cele mai iubite și votate concurente din cadrul show-ului fenomen de la Kanal D, și-a uimit fanii de pe Instagram cu o surpriza neașteptata! Concurenta din show-ul prezentat de Andreea Mantea și-a surprins fanii cu ultima postare de pe Instagram. Bianca a…