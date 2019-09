Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul umanist la Președinția Romaniei, Ramona Ioana Bruynseels, face un apel catre toți parlamentarii dupa ce, premierul Romaniei, Viorica Dancila, a afirmat recent ca spera ca Parlamentul sa adopte un act normativ care sa sancționeze defaimarea si calomnia. Ramona Ioana Bruynseels considera ca…

- Scrisoare deschisa adresata Prim-ministrului Bulgariei, Boyko Borissov, de catre Ramona Ioana Bruynseels, candidat la Președinția Romaniei: Domnule Prim-ministru, Am citit cu surprindere și tristețe afirmațiile pe care le-ați facut la adresa turiștilor romani care vin in Bulgaria.…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca ambasadorul Romaniei la Chisinau a fost prezent la intalnirea presedintelui Igor Dodon cu ambasadorii statelor membre UE si ca el i-a spus sa se intalneasca si cu liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, conform News.ro.Citește…

- Meteorologii prognozeaza pentru urmatoarele doua saptamani (10 - 23 iunie) o incalzire accentuata a vremii si, implicit, valori termice maxime de 32 - 34 de grade, in unele regiuni, insa fenomenul de instabilitate atmosferica va continua sa se manifeste aproape zilnic, in anumite perioade orare,…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, și edilul Iașiului, Mihai Chirica, s-au contrazis, luni, pe tema bugetelor alocate primariilor, primul declarand ca vinovat pentru aceasta situație este Liviu Dragnea in timp ce cel de-al doilea a replicat ca e rușinos sa dai vina pe acesta pentru tot, conform…

- Noi demersuri facute de avocații lui Radu Mazare, care, susțin aparatorii acestuia ar fi fost adus in Romania ilegal. Statul francez ar fi incuviințat doar mandatul de arestare, nu și extradarea lui Mazare.Citește și: Sindicaliștii din Poliție au EXPLODAT - Scrisoare catre Iohannis și Dancila…

- Sindicatul Național al Agenților de Poliție a trimis o scrisoare deschisa catre cele mai inalte instituții ale statului, in care acuza politizarea Poliției Romane și solicita masuri drastice:SCRISOARE DESCHISA Catre,Administrația Prezidențiala, Guvernul Romaniei, Camera Deputaților,…

- ''In primul rand este inedit pentru Romania. Este prima femeie candidat președinte. In al doilea rand, experiența ei raportata la ceea ce a studiat in decursul anilor și dorința de a schimba și se implica pentru viitorul copiilor ei și multe alte lucruri pe care le vom ulterior'', a declarat Cristian…