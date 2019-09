Ramona Ioana Bruynseels, explicații după faza cu NATO și Rusia ”Am vazut postarile și știrile care au aparut, ca urmare a emisiunii de aseara, de la Digi24. In primul rand, ma bucur ca sunt urmarita și le mulțumesc celor care au gasit timp sa scrie despre mine. Apreciez și criticile și sfaturile bune. Sunt convinsa, insa, ca nu pune nimeni la indoiala faptul ca nu aș ști structura NATO și relațiile ei cu Rusia. Pentru cine nu știe, am fost inclusiv, cațiva ani, reporter voluntar in presa militara, la Radio și TVR Cluj. Mai jos, o amintire din timpul unui exercițiu militar NATO de la Turda, cu colegi din mai multe țari. A fost o onoare și… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Intrebata de moderator despre partenerii din Est ai Romaniei, Ramona Ioana Bruynseels a raspuns: ”Nu ii ignoram total și nici nu avem cum. Suntem impreuna cu Rusia parte a NATO, trebuie sa ne continuam exercițiile bilaterale și exercițiile din cadrul NATO pe partea militara”. Relatiile…

- Candidata la alegerile prezidențiale din partea Partidului Puterii Unioniste, Ramona Ioana Bruynseels, a declarat, luni seara, ca Romania și Rusia sunt partenere in cadrul NATO. In timpul unei emisiuni de la Digi 24, candidata la prezidențiale a fost intrebata de moderator despre partenerii din Est…

- In discursul sau, candidata umanista a spus: „Un om potrivit in poziția potrivita poate schimba Romania in bine. Acesta este obiectivul candidaturii mele. Acesta este motivul pentru care vreau sa raman și sa muncesc in Romania și am incredere ca, impreuna cu dumneavoastra, romanii deștepți, harnici,…

