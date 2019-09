Stiri pe aceeasi tema

- Ramașițele unui barbat disparut acum mai bine de doua decenii in Florida au fost gasite intr-o mașina scufundata intr-un lac, dar vizibila pe Google Maps, transmite BBC. Dispariția lui William Moldt a fost raportata pe 7 noiembrie 1997 cand nu s-a mai intors acasa dupa o noapte petrecuta intr-un club.…

- Caz din 1977, rezolvat din intamplare! Un barbat de 40 de ani a disparut fara urma in anul 1977. Acum, dupa 42 de ani, ramasitele sale au fost gasite dupa ce un barbat a descoperit o masina scufundata intr-un iaz, in timp ce se uita pe Google Earth.

- Un american a fost arestat in Florida pentru ca a practicat ilegal o castrare ilegala la solicitarea expresa a unui barbat pentru o asemenea interventie de emasculare. Cei doi se cunoscusera pe retelele de socializare specializate, a precizat poitia din Miami.

- Politia din comitatul Highlands, aflat la nord-vest de Miami, a asigurat intr-un comunicat ca isi va aminti mult timp de interventia sa de duminica seara, dupa un apel primit la numarul de urgenta 911.Cand politia a batut la usa lui Gary Van Ryswyk, de 74 de ani, acesta le-a spus oamenilor…

- Ion Barbu, cercetator științific grad I la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura „Marin Dracea”, susține ca postarile publicate de Green Peace Romania pe o pagina de socializare privind ilegalitațile descoperite in paduri proprietate a statului administrate de Romsilva sunt…

- Un barbat in varsta de 77 de ani, din judetul Dambovita, dat disparut la inceputul lunii iulie, a fost descoperit marti fara suflare la cateva sute de metri de casa, intr-o zona impadurita. Trupul neinsufletit era in stare de putrefactie si prezenta urme de muscaturi de animale.

- Un apel la 112 a anunțat dispariția sub ape a unui barbat, pe raul Timiș, in zona podului din apropierea localitații Șag, sambata seara. Imediat, echipajele ISU Timiș s-au mobilizat și au inceput cautarile, insa fara succes. Eforturile au fost reluate in aceasta dimineața, cu echipe de salvare din cadrul…

- O femeie care aduna lemne, pe prundul raului Buzau, a gasit cadavrul unui barbat. Trupul aflat intr-o avansata stare de descompunere ar putea fi al batranului de 80 de ani care a disparut de acasa in timpul inundațiilor din zona orașului Nehoiu. Acesta a fost cautat zile in șir de polițiști și jandarmi.…