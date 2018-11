Raluca Turcan, nou atac la Guvern: Praful s-a ales Iata declarațiile: ”Praful s-a ales din programul de guvernare garantat de Liviu Dragnea! Rectificarea bugetara - o noua dovada ca guvernarea e incompetenta și lipsita de responsabilitate. De la educație s-au taiat 200 de milioane de lei! Sistemul de invațamant se confrunta cu doua mari probleme: lipsa profesorilor și abandonul școlar al elevilor. Țara noastra aloca sub 2,8% din PIB pentru educație, cel mai scazut nivel din UE. 200 de milioane de lei taiați de la Ministerul Educației este o crima naționala. Ce s-ar fi putut face cu acești bani pentru sistem: 1. S-ar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila vine, miercuri, incepand cu ora 10,00, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile de la „Ora prim-ministrului”. Premierul a fost convocat la solicitarea grupului parlamentar PNL, iar tema este „Angajamentul Guvernului Dancila privind respectarea recomandarilor Comisiei de…

- Dezbaterile politice de miercuri au loc la solicitarea grupului parlamentar al Partidului National Liberal, cu tema 'Angajamentul Guvernului Dancila privind respectarea recomandarilor Comisiei de la Venetia si ale reprezentantilor institutiilor UE referitoare la modificarile legilor Justitiei, ale…

- Dezbaterile politice de miercuri au loc la solicitarea grupului parlamentar al Partidului National Liberal, cu tema "Angajamentul Guvernului Dancila privind respectarea recomandarilor Comisiei de la Venetia si ale reprezentantilor institutiilor UE referitoare la modificarile legilor Justitiei, ale…

- "PNL va milita pentru introducerea la nivel national a doua proiecte. Unul de eliminare a risipei prin programul ”Cornul si laptele” si inlocuirea acestui program cu un pachet diversificat, sa se asigure o alimentaie sanatoasa copiilor in scoala si in felul acesta sa creasca integrarea copiilor in…

- Turcan a afirmat ca singura solutie ar fi demisia premierului Dancila. "Doamna Dancila s-a comportat la Bruxelles ca un aparator al infractorilor, a mintit in mod repetat, a plasat Romania nu numai in afara Constitutiei, asa cum procedeaza in tara, ci si in afara cadrului de integrare in UE.…

- Care este miza plecarii lui Popa de la Ministerul Educatiei. In actualul context politic, voturile UDMR din Parlament sunt „vitale” pentru Liviu Dragnea. Presedintele PSD, care a scapat de o revolta interna in propriul partid, este amenintat de o motiune de cenzura, dar si de intentia Opozitiei de a-l…

- 'Iohannis e cel mai puternic om din Romania. Are serviciile, are mare parte din procurori si influenta prin aceste institutii asupra unor judecatori. Cel mai puternic om din Romania este Iohannis. Exercita aceasta putere intr-un mod abuziv. Noi avem aceasta coalitie, avem majoritate in Parlament…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca sedinta CSAT a fost suspendata, iar Guvernul trebuie sa vina cu un nou proiect privind rectificarea, in care sa renunte la taierile bugetare in zona securitatii nationale. El a aratat ca in sedinta CSAT nu s-a putut obtine consens, astfel ca avizul necesar…