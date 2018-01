Raed Arafat susţine că ar trebui simplificată procedura de ocupare a posturilor în sistemul medical "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu critic pe nimeni, este o chestie veche, dar care trebuie odata schimbata -, de la momentul in care scoti un post pana la momentul in care este ocupat sa dureze luni de zile, ca asta este procedura. Afara, dai telefon si obtii postul intr-o saptamana, printr-un interviu, dar in Romania, ca sa obtii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, despre procedura de angajare a medicilor: Trebuie sa schimbam lucrurile, sa le facem mai usoare Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat joi, la Gala Studentilor Romani din Strainatate, ca ar trebui simplificata procedura de ocupare a posturilor in sistemul medical. "De la…

- "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu…

- Sistemul penitenciar din Romania a ramas aproape la fel in 2017, detinutii din inchisorile din tara confruntandu-se tot cu supraaglomerarea din celule, dar si cu conditiile improprii. Asta desi Curtea Europeana a Drepturilor Omului a cerut Romaniei un plan de masuri pentru rezolvarea problemelor.

- Mircea Sandu considera ca e momentul potrivit ca Hagi sa semneze un angajament cu o echipa din strainatate: "Din punctul meu de vedere Hagi trebuie sa plece. El in Romania nu poate sa obtina mai mult decat a obtinut acum, vorbesc de club, ca antrenor de club, a iesit campion. E momentul in care el…

- Comisia Europeana isi face temele pentru a lansa Fondul Monetar European si alte instrumente care sa ajute statele din zona non-euro sa adere la spatiul monedei unice dar si pentru a implementa reforme structurale. In acest timp, Uniunea Europeana pare ca se indeparteaza de noi cu aceeasi viteza cu…

- Congresul Femeilor Liberale se desfasoara la Palatul Parlamentului. Votul a fost secret, pe buletine, iar 39 de voturi au fost anulate. Dupa anuntarea rezultatelor, Florica Chereches le-a multumit colegelor sale pentru incredere. ”Sunt o femeie obisnuita din Oradea, sunt casatorita, am patru copii…

- Cat de performat este sistemul medical din Romania? De ce ajung oamenii sa moara cu zile, de ce unele medicamente se gasesc din ce in ce mai greu, cum putem rezolva criza imonoglobulinei și ce Cutie a Pandorei deschide celebra și controversata taxa clawback? Reamintim ca, de-a lungul timpului, ziarul…

- Cat de performat este sistemul medical din Romania? De ce ajung oamenii sa moara cu zile, de ce unele medicamente se gasesc din ce in ce mai greu, cum putem rezolva criza imonoglobulinei și ce Cutie a Pandorei deschide celebra și controversata taxa clawback? Reamintim ca, de-a lungul timpului, ziarul…

- Un tanar de 25 de ani, care a atacat vineri seara cu o bata doi politisti ai Sectiei de Politie din Sangeorz-Bai si a fost impuscat de aceștia, a murit la Spitalul de Urgenta din Bistrita. Tanarul i-a atacat pe politistii chemati de o localnica pentru aplanarea unui conflict izbucnit intre tanarul de…

- Intrebat despre tensiunile din PSD, relatate de presa, Sorin Grindeanu a raspuns: "Am vazut si sa stiti ca am si primit foarte multe telefoane de la cunoscuti, de la prieteni care imi spuneau: ”Mai, parca am mai vazut filmul asta in urma cu cateva luni”". El a spus insa ca isi doreste sa nu…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a anuntat, marti, ca vor disparea chioscurile de unde se cumpara bilete pentru transportul in comun, din anul 2018, astfel ca plata unei calatorii se va realiza doar cu telefonul mobil sau cu cardul, transmite corespondentul MEDIAFAX. Primarul Timisoarei,…

- Tiberiu Tataru renunța la postul de manager al Spitalului Județean de Urgența din Targu-Jiu. Acesta a solicitat sa nu ii mai fie prelungit mandatul in postul de conducere pe care l-a ocupat-o timp de aproape patru ani in cadrul unitații sanitare. Tataru iși incheie astfel activitatea in funcția de manager…

- Chiar daca 80 de locuinte sunt sparte in fiecare zi in Romania, multe persoane pleaca de la premisa ca asa ceva nu li se poate intampla tocmai lor. Totusi, pentru ca nu merita sa risti atunci cand vine vorba despre siguranta si confortul familiei tale sau al angajatilor tai (in cazul in care detii…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat, marți, dupa mesajul transmis de Departamentul de Stat al SUA. „Se exprima cum și cat i se permite”, a spus Toader. „Departamentul de Stat al SUA se exprima cum și cat i se permite. Am citit și comunicatul și gasesc doua direcții de exprimare. Prima…

- Cosmin Contra a tinut sa-i transmita un mesaj lui Vasile Miriuta, dupa ce antrenorul lui Dinamo si-a petrecut primele saptamani in Stefan cel Mare dand vina pe "greaua mostenire" lasata de selectioner. In momentul venirii la clubul pe care-l iubeste, Miriuta a vorbit despre atmosfera…

- Intr-un interviu, Cristina Stamate marturisea ca a suspinat dupa legendarul actor Stefan Banica Senior, informeaza Romania TV. Viata a facut sa ne intalnim si sa jucam in aceleasi spectacole si i-am marturisit lui Stefan. Citeste si Gabriela Firea, mesaj emotionant: Dumnezeu a dorit ca Stela…

- Conform surselor STIRIPESURSE.RO, Romania este puternic susținuta de principalele state din Uniunea Europeana pentru gazduirea Centrului de Backup Galileo, relocat din Marea BritanieGalileo este sistemul de navigație prin satelit (GNSS) dezvoltat de Uniunea Europeana ce are ca obiectiv principal…

- Un cutremur major ar pune la grea incercare sistemul de sanatate romanesc. Mai exact, un seism de sapte pe Richter cu epicentrul in Vrancea ar face ravagii: 6.500 de persoane si-ar pierde viata si alte 10.000 ar fi ranite. Iar in aceste conditii mortii nu ar avea unde sa fie dusi, iar ranitii de cine…

- Avocatul liberal Cristian Niculescu Tagarlas considera ca situatia din justitia romaneasca este foarte grava, in contextul raportului MCV. Acesta afirma ca magistratii sunt atacati pentru a se pune in discutie credibilitatea hotarailor judecatoresti si ca avem in momentul de fata un conflict institutional…

- Avocatul liberal Cristian Niculescu Tagarlas considera ca situatia din justitia romaneasca este foarte grava, in contextul raportului MCV. Acesta afirma ca magistratii sunt atacati pentru a se pune in discutie credibilitatea hotarailor judecatoresti si ca avem in momentul de fata un conflict institutional…

- Capitanul Romaniei si sarbatoritul zilei, Vlad Chiriches, a avut parte de un cadou urat in ziua in care a implinit 28 de ani: un 3-0 din partea Olandei pe Arena Nationala. Fundasul central al Romaniei a privit cum mingea a intrat in poarta de trei ori si a recunoscut ca batavii au fost superiori:…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca nu a facut o evaluare cu privire la faptul ca in Romania se fac sau nu dosare politice. Intrebat la Palatul Parlamentului daca poate da garantia ca in Romania nu se fac dosare politice, ministrul a raspuns: "La momentul la care vorbim nu am…

- Intrebat la Palatul Parlamentului daca poate da garantia ca in Romania nu se fac dosare politice, ministrul Tudorel Toader a oferit urmatorul raspuns: "La momentul la care vorbim nu am facut evaluarea din aceasta perspectiva. In momentul in care voi face sau voi finaliza evaluarea, si din aceasta…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat luni ca nu a facut o evaluare cu privire la faptul ca in Romania se fac sau nu dosare politice. Întrebat la Palatul Parlamentului daca poate da garanția ca în România nu se fac dosare politice, ministrul a raspuns: "La…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat vineri, la Oradea, ca România este "victima unui jaf al gulerelor albe", "care nu ține de legislația româneasca sau de acțiunea guvernamentala", informeaza Agerpres. "Ma surprinde faptul ca nimeni nu se indigneaza…

- „La ora actuala, stocul pentru iarna 2017-2018 este cel mai mic din ultimii patru-cinci ani, in conditiile in care consumul de gaze din Romania a crescut cu 7-8% in ultimul an. Astfel ca la iarna va fi necesar sa importam o cantitate de gaze mai mare decat anul trecut”, a declarat directorul general…

- Florin Iordache, președintele comisiei parlamentare pentru Legile Justiției a explicat la TVR, la emisiunea Romania 9, modificarile Legilor Justitiei. A spus ca masurile sunt cerute in primul rand de sistemul juridic din Romania.

- Procedura de obținere a ajutorului social a fost simplificata. Cererile vor putea fi depuse nu doar în scris, cum este în prezent, dar și prin telefon. Acest lucru va fi posibil datorita unor modificari aprobate de Guvern în Regulamentul privind modul de stabilire și plata a ajutorului…

- Sistemul de sanatate din Romania nemultumeste pe toata lumea: pe medici. pe pacienti si mass-media, deopotriva. Sanatatea este subfinantata, motivatiile sunt putine, iar birocratia este naucitoare, plus ca resursele, si asa putine, sunt cheltuite ineficient. Acesta este diagnosticul pus de medicul Cristian…

- Mai multi parlamentari de la putere au depus la Senat o propunere de lege prin care vor sa interzica micile afaceri pe care le practica unii romani, ca persoane fizice, care aduc masini second-hand din strainatate si le vand in Romania.

- „Statutul funcționarului public trebuie desființat și inlocuit cu personal contractual, astfel incat acesta sa demonstreze șefului ca merita sa vina și a doua zi la lucru”, a declarat Eugen Teodorovici, președinte al Comisiei de Buget-Finanțe din Senatul Romaniei. “Cand am avut ocazia sa fiu consilierul…

- "Urmarim sa corectam toate excesele, toate abuzurile și toate derapajele care s-au produs in ultimii ani, din ce in ce mai mult, in justiție și care au afectat — sigur, poate cele mai vizibile cazuri au fost legate de unii oameni politici, dar nu numai — eu cred ca este important sa ne gandim la…

- Dupa mai bine de doua decenii in care s-a ocupat exclusiv de afaceri l-ar bate gandul sa incerce și lumea politica. Sau cel puțin asta reiese dintr-un articol aparut luna aceasta intr-o publicație de business.

- „Nu, nu s-a schimbat nimic in Romania, poate e un pic chiar mai rau decat a fost acum doi ani, din punct de vedere al spitalelor, al justiției..., spune Adina Apostol, supravietuitoare a tragediei din clubul „Colectiv”.

- Administrația din Romania s-a angajat la schimbari fundamentale in sistemul medical, in special in cel privind tratamentul marilor arși. La doi ani de la Colectiv, Romania are numai șase paturi pentru tratamentul marilor arși, și acelea la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca. Paturile de…

- In acest moment nu se stie care este numarul exact al elevilor din sistemul de invatamant permanent, sustne ministrul educatiei nationale, Liviu Pop. Prezent ieri, la Craiova, el a anuntat ca proiectul de lege referitor la manualul unic la fiecare disciplina este aproape finalizat. Liviu Pop: Ideea…

- Procedura de angajare a medicilor in unitațile de primire a urgențelor (UPU) ar trebui simplificata, dupa modelele adoptate de alte țari, in condițiile in care deficitul de personal in sistem este mare și exista riscul ca medicii care termina rezidențiatul sa plece sa lucreze peste hotare, a declarat,…

- "Romania este tot mai aproape de spatiul Schengen", sustine europarlamentarul Emilian Pavel. Social-democratul a anuntat recent ca Romania a obtinut o noua reusita dupa ce Parlamentul European a votat un proiect mult asteptat: sistemul de intrare/iesire in spatiul Schengen.Citeste si : CSM,…

- Romania este in procedura de infringement pentru calitatea aerului din Iași și Brașov, iar primarii celor doua orașe nu doresc sa colaboreze cu Ministerul Mediului astfel incat viața cetațenilor din comunitațile respective sa nu fie pusa in pericol, a declarat astazi, ministrul de resort, Grațiela Gavrilescu,…

- "Eu cred ca o tragedie ca cea din Colectiv este o problema de sanatate publica pentru orice tara din Europa la momentul de fata, pentru ca asa cum stim locurile de arsi nu stau sa astepte arsi din accidente colective si, in momentul in care apare un astfel de accident, trebuie sa identificam toate…

- O mamica trece prin clipe cumplite din cauza indiferenței unui doctor. Ceea ce trebuia sa fie o zi fericita, întrucât urma sa devina mama pentru a doua oara, s-a transformat într-un coșmar. De aproape un an tânara lupta sa se faca bine. Pentru a se putea bucura de viața și de…

- Mihai Covaliu, despre participarea Simonei Halep la Olimpiada din 2020. ”Va veni vremea candea se va alatura echipei pentru Tokyo 2020”, a spus șeful COSR, informeaza agerpres.ro. Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, și-a manifestat optimismul ca Simona Halep, nr.…

- 350 de specialisti din domeniul educatiei, al sanatatii si arhitecti, romani si straini s-au intalnit ca sa gaseasca solutii pentru spațiile unde actul educațional si cel medical sa se desfasoare cat mai bine. Șerban Țiganaș, președintele Ordinului Arhitecților din Romania: E vorba de viitor, de proiectia…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi, la Antena 3, ca președintele folosește DNA în mod activ și direct. „În momentul în care spune ca DNA este o instituție care funcționeaza foarte bine, ca procurorul șef al DNA este o persoana care face o treaba…

- ”Avem forta si a venit timpul ca Romania sa treaca dincolo de standardele minime ale unei economii de piata functionale. Este momentul sa devina o economie de piata consolidata. Romania trebuie sa devina o tara unde succesul este rezultatul corectitudinii si performantelor, nu al favorurilor si al…

- Legile administratiei publice din Ucraina vor suferi modificari. Structurile vor fi descentralizate, dupa sistemul european, si Romania poate oferi consultanta in acest domeniu a afirmat, astazi, la Iasi, guvernatorul regiunii Vinita, Valerii Korovii: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2017/10/18-oct-rdj-17-Valerii-Korovii-dezvoltare-Ucraina.mp3…

- Comandantul Spitalului Militar Central "Carol Davila", Florentina Ionita Radu, a declarat ca urmeaza sa inaugureze, la inceputul anului viitor, primul centru integrat de medicina nucleara din sistemul medical public din Romania, pentru depistarea...

- Premierul a sustinut, luni seara, ca toate salariile bugetarilor vor creste de la 1 ianuarie, precizand ca cateva "reglaje fine", in special in sistemul de sanatate. El a mai spus ca Guvernul nu va mai lua niciun leu de la FMI. "Da, va fi aplicată legea salarizării, nu vor scădea.…

- Mai mult de jumatate dintre romanii emigrati vor sa investeasca in Romania, in special in turism si agricultura, insa principala lor bariera este coruptia din tara, se arata intr-un studiu comandat de RePatriot si realizat de Open-I Research.'56% dintre romanii emigrati vor sa investeasca in Romania…