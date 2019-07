Radiografia unei zone ocupate de război: Ce se întâmplă când granițele apar brusc și dau viețile oamenilor peste cap. Cazul Ucrainei de est În primavara lui 2014 o noua granița lunga de peste 400 km a aparut în estul Ucrainei, dupa ce separatiștii susținuți de Rusia au ocupat parți din regiunile Donețk și Luhansk. Efectele sunt sumbre pentru cei din zona: peste 1,5 milioane de oameni și-au parasit caminele, iar alte zeci de mii trec zilnic linia frontului doar pentru a merge la munca sau pentru a-și ridica pensia. Efectele granițelor artificiale se simt în multe aspecte cotidiene, de la accesul la rețelele mobile și imposibilitatea de a te deplasa în siguranța, pâna la problemele cu alimentarea cu apa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

