Putin şi Trump tranşează problema securităţii energetice în Europa "Daca o astfel de intalnire are loc (...) securitatea energetica europeana ar putea cu certitudine sa fie discutata", a declarat Peskov, dupa ce a fost intrebat daca cei doi lideri ar urma sa discute despre sancțiunile americane privitoare la proiectul Nord Stream 2.



Peskov a mai indicat ca "nu exista inca nicio informație daca Putin și Trump vor discuta ceva la summitul G20 din Japonia, pentru ca in pofida faptului ca public a fost anunțata intenția, niciun pas specific nu a fost luat pentru a aranja o astfel de intrevedere".



Putin a afirmat anterior ca Rusia este pregatita… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

