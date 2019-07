Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ca problema legata de reglementarea transnistreana nu se va afla pe agenda guvernului de la Chisinau in urmatoarea perioada (un an - un an si jumatate), intrucat, in opinia sa, nu exista o conjunctura favorabila in acest sens la ora actuala, informeaza…

- Toti ne dorim sa fugim din calea caldurii din orase si sa ne refugiem in locuri mai racoroase, montane sau in briza marii. Doar ca bateriile nu se incarca la fel de eficient daca aglomeratia urbana doar se relocheaza intr-un alt peisaj.

- Serviciile de politie din Europa si SUA au anuntat joi ca au destructurat o retea globala de infractionalitate cibernetica ce a jefuit 100 de milioane de dolari de la peste 41.000 de victime din lume, folosind un soft de tip malware rusesc, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Au fost lansate…

- Si-au indeplinit visul de a juca impotriva campionilor. Aproximativ o suta de copiii au sustinut partide simultane de sah cei mai buni jucatori din Romania, Georgia, Belarus si, evident, Moldova.

- Cel putin 70 de migranti au murit inecati dupa ce ambarcatiunea lor cu care incercau sa ajunga in Europa s-a scufundat in largul coastelor Tunisiei, relateaza vineri agentia locala TAP, citata de dpa. Pescari aflati in apropierea naufragiului au reusit sa salveze 16 migranti. Ambarcatiunea…

- Pe banii guvernului roman Summitul PPE de la Sibiu. Liderii PPE, Manfred Weber si Joseph Daul, seful statului Klaus Iohannis si liderul PNL Ludovic Orban au sustinut declaratii de presa la summitul politic de la Sibiu care il preceda pe cel al UE,. Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Summit-ul…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, il poate inlocui pe șeful informal al socialiștilor, Igor Dodon, in calitate de marioneta al lui Putin in Basarabia. De aceasta parere este jurnalistul unionist Vasile Grozavu. Acesta a trecut in revista principalele acțiuni ale lui Nastase din ultima perioada, care il…

- PSD arata, pe pagina oficiala de Facebook, ca Romania are una dintre cele mai mici rate ale șomajului din Europa și sta mai bine decat țari precum Marea Britanie sau Suedia.Citește și: Mihai Tudose replica DEVASTATOARE pentru Carmen Dan: 'Nu intra in dialog cu prostul, ca se dezgheața și te…