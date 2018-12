Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca este neclar de ce o rusoaica, Maria Butina, a fost arestata in Statele Unite si a fost acuzata ca este agent al Rusiei, pentru ca sefii serviciilor de informatii ruse nu stiu nimic despre aceasta femeie, relateaza Reuters. Maria Butina,…

- Vicepresedintele Partidului Democrat din Moldova (PDM) Vladimir Cebotari este invitatul emisiunii „Adevarul Live” de luni, 10 decembrie. Vom discuta cu ex-ministrul Justitiei despre afirmatiile speakerului Andrian Candu, facute la Washington, precum ca Rusia se implica in campania electorala din Republica…

- „Federația Rusa escaladeaza situația in regiune (n.r. Ucraina și Republica Moldova). Nu este vorba doar de Ucraina, dar și de Republica Moldova, care este la fel ca și Ucraina este la granița interferenței ruse. Și aceasta se agraveaza, in contextul alegerilor din 24 februarie, care vor avea loc in…

- Intelegerea dintre Igor Dodon si Vladimir Putin privind anularea restrictiilor migrationale pentru 170.000 de moldoveni stabiliti in Federatia Rusa, care se vor intoarce in perioada alegerilor electorale in Republica Moldova, poate fi calificata drept „interventie in campania electorala a Federatiei…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort si-a dat acordul sa pledeze vinovat la doua capete de acuzare in cadrul unei intelegeri cu procurorul special Robert Mueller, și sa colaboreze cu acesta in ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile americane din 2016, scrie BBC News. Manafort…

- Federatia Rusa este un stat iubitor de pace, care nu are si nu poate avea planuri agresive, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, asistând la etapa principala a manevrelor militare Vostok-2018, cele mai ample organizate de Moscova în ultimii aproape 40

