- Premierul Dancila cere demisia directorului și a purtatorului de cuvant de la CNAS. Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca i-a cerut ministrului Sanatatii sa-i demita pe directorul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pentru defectiunea din sistemul informatic al Casei, si pe purtatorul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca i-a cerut ministrului Sanatatii sa-i demita pe directorul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pentru defectiunea din sistemul informatic al Casei, si pe purtatorul de cuvant al institutiei, pentru declaratiile facute. Afirmatia sa…

- „Am vazut declaratiile purtatorului de cuvant de la Casa Asigurarilor de Sanatate ceea ce arata ca nu are ce cauta in aceasta functie. De aceea, solicit ministrului Sanatatii demiterea purtatorului de cuvant al Casei Asigurarilor de Sanatate si a directorului CNAS. Nu vom accepta niciodata ca un functionar…

