Publicitatea online din Romania isi continua cresterea sustinuta: 22% in 2018 fata de 2017. Programmaticul si Mobile isi aloca tot mai mult din bugete

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2018 a fost unul dintre cei mai buni ani ai publicitatii online din Romania, inregistrand o crestere de 22% fata de anul anterior si o valoare de 271,8 mil lei, depasind, pentru prima data suma de 50 mil Eur (aprox 57 Mil Eur).

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a inițiat o petiție online prin care vrea sa conviga Guvernul sa elimine supraacciza la carburant. El arata ca in Romania prețul la carburant a crescut haotic și a ajuns sa fie mai mare decat in țari mult mai dezvoltate decat țara noastra.Citește…

- Ministerul de Finanțe anunța ca datoria publica a Romaniei este de 55% din PIB, astfel ca nu a depașit limita impusa de UE, de 60%. Reprezentantul ministerului, Daniel Valcu, a afirmat ca Guvernul estimeaza un deficit bugetar de 2, 4% in anul 2022.„ Guvernul este ferm hotarat sa mențina deficitul…

- Romanii au o avere cumulata de 2.000 de miliarde de lei, la nivelul maximului inregistrat in anul 2008. In plus, se menține in continuare preferința pentru sectorul imobiliarelor, care deain un procent de 80% din activele cetațenilor. Aceste date apar in Raportul asupra stabilitatii financiare publicat…

- Cresterea economica a Romaniei poate fi un motiv de mandrie, insa pana acum acest lucru a creat dezechilibre si toate masurile din acest an electoral, inclusiv cresterile salariale, trebuie foarte bine dozate, a declarat Mugur Isarescu. El a fost întrebat dacă avansul economiei, de 5,5%,…

- Avertisment dur de la Banca Naționala a Romaniei (BNR): instituția condusa de catre Mugur Isarescu se așteapta la o creștere a prețurilor in perioada urmatoare și și-a majorat prognoza de inflație de la 3% la 4,2%. Motivele: stimularea cererii interne peste potențialul economic al țarii noastra și creșterea…

- Cresterea numarului de violente si cazuri de intimidare contra jurnalistilor reprezinta motive de ingrijorare, releva raportul Consiliului Europei privind libertatea de exprimare in 2018, publicat joi la Strasbourg, document care aminteste de asasinarea a cel putin doi jurnalisti (malteza Daphne Caruana…

- Peste 30 de miliarde de tentative de compromitere a conturilor online de catre hackeri au fost inregistrate in 2018, cele mai multe fiind inregistrate in cazul serviciilor de streaming online, noteaza un raport al furnizorului de servicii de continut Akamai, citat de blogul din Romania al producatorului…