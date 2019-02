Stiri pe aceeasi tema

- Solicitarea autoritatilor americane ca Ungaria sa isi diversifice sursele de aprovizionare cu energie si sa isi reduca dependenta de Rusia este blocata de mai multe state aliate din Uniunea Europeana si NATO, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, respingand criticile potrivit carora…

- "Progrese importante" s-au inregistrat in negocierile comerciale purtate de delegatiile americana si chineza la Washington, a anuntat vineri agentia oficiala Xinhua, citata de AFP. Cele doua parti au purtat discutii "sincere, precise si rodnice", a indicat agentia citand un comunicat al…

- Stirile false' (fake news) sunt prezente in mass-media internationala si ungara cu scopul de a crea confuzie inainte de apropiata vizita a secretarului de stat american Mike Pompeo la Budapesta, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, relateaza MTI. 'Ungaria este un stat membru al NATO…

- Un oficial nord-coreean de rang inalt a sosit joi seara la Washington, dupa o escala la Beijing, si urmeaza sa discute despre un eventual summit intre Statele Unite si Coreea de Nord cu secretarul de stat american, Mike Pompeo, inainte de o posibila intalnire cu Donald Trump, relateaza AFP.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat duminica spre luni ca a inceput operatiunea de retragere a trupelor americane din Siria si a avertizat ca va „devasta” Turcia din punct de vedere economic daca ataca kurzii sirieni. „A inceput indelung amanata retragere din Siria, in timp ce lovim puternic,…

- 'Presedintele Trump a luat decizia de a ne retrage trupele si o vom face', a declarat Pompeo intr-o conferinta de presa la Cairo, alaturi de omologul sau egiptean Sameh Choukry, fara a preciza un calendar de revenire a fortelor americane.Retragerea celor aproximativ 2.000 de militari americani…

- Cand citim aceasta stire nu ar trebui sa ne miram prea mult. Pentru ca, daca totul se afla in sfera de influenta a presedintelui Trump, atunci ar trebui ca Statele Unite nici sa nu se afle in Siria. Daca veti cauta prin arhive, veti gasi mesaje cu un astfel de continut: "Ce treaba are America in Siria?"…

- Administratia de la Washington acuza Ungaria ca refuza sa extradeze in Statele Unite doi rusi suspectati de trafic de armament, pe care autoritatile ungare vor sa ii trimita inapoi in Rusia, unde este posibil sa nu existe un proces pentru faptele lor, relateaza Reuters.