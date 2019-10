Stiri pe aceeasi tema

- Dupa eșecul înregistrat de PSD în Parlament, moțiunea de cenzura are șanse mari sa fie adoptata iar Guvernul Dancila poate pleca acasa chiar cu ajutorul parlamentarilor PSD. În prezent Opoziția are 237 de semnaturi și în urma demisiilor și nemulțumirilor din interiorul PSD poate…

- Dan Nica a fost propus comisar de Viorica Dancila în ședința CEX și a fost acceptat de liderii social democrați. Inițial premierul Viorica Dancila a anunțat ca nu va fi luata o decizie cu privire la propunerea unui comisar european în ședința CEX a PSD. Surse social democrate au declarat…

- Mihai Fifor si Victor Negrescu se lupta in PSD pentru postul de comisar european pe Transporturi, sustin surse politice pentru Adevarul. Fifor e sustinut de premierul Viorica Dancila, in timp ce Victor Negrescu il are de partea sa pe Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Liderii PSD vor…

- Social democrații se reunesc marți, în ședința Comitetului Executiv pentru a discuta despre nominalizarea comisarului european. au declarat pentru HotNews.ro surse din interiorul PSD. Viorica Dancila vrea sa discute cu liderii din teritoriu despre o noua propunere pentru comisar european. De asemenea,…

- Conducerea PSD ar putea supune la vot, luni, scenariul iesirii partidului de la guvernare, au declarat pentru Libertatea surse din interiorul formatiunii. De altfel, mai multi lideri din PSD si-au exprimat aceast dorinta, dupa esecul de la europarlamentare, printre cei care au initiat aceasta varianta…

- Liderii PSD s-au reunit, luni seara, in sedinta Comitetului Executiv. La sosire, Viorica Dancila nu a facut declaratii. In fata sediului partidului din Baneasa, unde are loc sedinta, se afla cativa protestatari care au un banner negru pe care scrie: „Voi le-ati ucis!”La sosirea Vioricai Dancila,…

- PSD va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale, potrivit unor surse social-democrate citate de Romania TV. Sedinta PSD a fost una foarte tensionata. Viorica Dancila a tipat la Paul Stanescu atunci cand a venit vorba de prezidentiabilul PSD. Asta in timp ce Gabriela Firea i-a reprosat Vioricai…

- "Noi avem candidat! Candidatul nostru este domnul Calin Popescu Tariceanu. Saptamana viitoare vom anunța oficial și foarte probabil vom merge in alegerile prezidențiale in alianța cu Pro Romania", a spus Catalin Harnagea, consilierul lui Calin Popescu Tariceanu, la Antena 3. PSD va avea candidat…