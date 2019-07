Pasul cel mai greu și cel mai apropiat sunt alegerile prezidențiale din noiembrie, scrie PSNews.ro. Este nevoie de resurse importante și de conexiuni externe pentru ca victoria la Cotroceni a depins de fiecare data de votul diasporei. Dar dupa cum remarca și Silviu Manastire pe pagina de Facebook a emisiunii ”Dosar de politician”, Dan Barna are o notorietate scazuta chiar și in București sau Cluj, orașe in care USR-PLUS a dominat la europarlamentare. Drept urmare, “marea vedeta la prezidențiale va fi chiar USR-PLUS, nu Dan Barna. Vor miza pe un partid care poate aduce voturi, nu pe un personaj…