- In topul preferintelor romanilor primele cinci locuri sunt ocupate de burgeri, ciorba de vacuta, pizza, pachetelele de primavara si placinta de visine. De asemenea, Bucurestiul se afla pe primul loc in clasamentul oraselor in care s-au realizat cele mai multe comenzi, urmat de Cluj-Napoca si Timisoara.…

- Grupul bancar austriac Erste a anuntat marti ca va pune deoparte pana la 230 de milioane de euro ca rezultat al deciziei instantei supreme din Romania legata de activitatile de afaceri ale subsidiarei sale locale BCR Banca pentru Locuinte, transmite Reuters.Constituirea acestor provizioane…

- Potrivit sursei citate, dispozitivele electronice care permit achitarea cu cardul vor fi montate luna aceasta in toate cele 45 de masini din flota operatorului de transport din comun din oras, pentru plata fiind acceptate toate cardurile contactless (VISA, Mastercard si Maestro), de la orice banca…

- •Un succes al companiei municipale ETA SA! Miercuri, 5 iunie 2019, ora 12.00, la Ramnicu Valcea a fost prezentat noul sistem de plata a calatoriilor pe autobuzele si microbuzele companiei ETA SA cu cardul bancar contactless. Municipiul Ramnicu Valcea devine astfel cel de-al optulea oras din Romania…

- In Noaptea Muzeelor, BCR ofera copiilor și parinților educație financiara gratuita in 9 orașe din țara, inclusiv Pitesti. Banca Comerciala Romana (BCR) participa pentru cel de-al doilea an consecutiv la Noaptea Muzeelor. In seara de 18 mai 2019, sediul central BCR din Pitești iși deschide porțile și…

- Peste 120 de reprezentanti ai administratiilor locale si experti ai companiilor de tehnologie vor fi prezenti, joi, la Dezbaterea Smart City 2017- 2020, eveniment aflat la cea de-a VIII-a editie. Potrivit organizatorilor, printre care se afla si Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri,…

- Printre primarii si reprezentantii oraselor care au confirmat deja participarea se numara, alaturi de Ioan Popa, cei din Iași, Alba Iulia, Oradea, Timișoara, Reșița, Slobozia, Pitești, Ploiești, Ramnicu Valcea, Magurele, dar si reprezentanti ai catorva consilii judetene, care vor prezenta…