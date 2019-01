Stiri pe aceeasi tema

- Minerii de la Cariera Jilț Nord de la Complexul Energetic Oltenia, care au intrat in schimbul al III-lea vineri seara, refuza sa lucreze, susține liderul sindical Nicu Bunoaica. In minerit este o stare accentuata de nemulțumire, dupa ce...

- A fost greva in aceasta dimineața intr-o cariera miniera din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Aproximativ 200 de mineri din Cariera Lupoaia au protestat in aceasta dimineața in semn de solidaritate fața de colegii de la livrari. Este vorba de minerii care urmau sa intre in schimul I si cei din…

- Aproximativ 200 de angajați de la Cariera Lupoaia, apartinand Complexului Energetic Oltenia, județul Gorj, au declansat, joi, un protest spontan si refuza sa intre la locul de munca, nemultumiti de programul de lucru de sarbatori, transmite corespondentul MEDIAFAX.Minerii din schimbul trei…

- Un șef de sector din Cariera Roșiuța va trebui sa dea explicații la ITM Gorj dupa ce a venit cu drona la serviciu pentru a-i supraveghea pe mineri. Liderul sindical Nicu Bunoaica a anuntat ca va depune plangere la Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj, pentru ca nu exista o decizie administrativa prin…

- Printr-o decizie semnata, la o zi de la declanșarea grevei japoneze la Cariera Lupoaia, de catre Mihai Dafinoiu, directorul EMC Motru și de catre șefa Biroului de Rursurse Umane a EMC, Petrescu Mihaela, s-a instaurat cenzura in subunitațile CE Oltenia din Motru. Mai exact, angajații…

- O parte dintre minerii de la Lupoaia și Roșiuța au intrat in schimb miercuri dimineața purtand banderole albe. Liderul sindical Nicu Bunoaica a pregatit cateva sute de banderole pentru colegii sai. Minerii vor sa fie reanalizat...

- Cariera Jilt Sud din cadrul Complexului Energetic Oltenia se va extinde pe 344 de hectare. Compania lucreaza la elaborarea studiilor tehnice pentru intocmirea tuturor documentatiilor cadastrale individuale aferente coridorului de expropriere al...

- La jumatatea acestei saptamani, mai exact miercuri, salariați ai carierelor miniere din cadrul Complexului Energetic Oltenia vor purta la serviciu banderole albe pe unul dintre brațe. Protestul, agreat de mai multe sindicate din CEO, inițiat de liderul Sindicatului Solidaritatea 2013, are la…