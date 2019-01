Stiri pe aceeasi tema

- Minerii din Oltenia au continuat marți greva spontana, inceputa la sfarșitul saptamanii trecute. De dimineața, li s-au alaturat, in semn de solidaritate, și cativa colegi de la termocentralele din zona, care au intrat in greva foamei. Administraţia i-a acționat însă pe greviști…

- Locomotiva a plecat in cele din urma fara vagoane, pentru ca minerii nu s-au dat la o parte. Potrivit unor informații citate de Pandurul, vagoanele au fost incarcate cu oamenii din schimbul de noapte, de la concasare, dar acum nu se mai incarca și nici vagoanele nu sunt lasate sa plece. Toți…

- Doi salariati de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) au intrat in greva foamei in aceasta dimineata in fata sediului companiei din municipiul Targu Jiu. Este vorba de Manu Tomescu, lider de sindicat la termocentrala Rovinari si Nicolae Calota, lacatus mecanic la aceeasi unitate.

- Minerii de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) vor primi majorari salariale de 12%, insa numai dupa ce vor incepe negocierile intr-un cadru legal si, respectiv, dupa reluarea programului de lucru in cariere, informeaza Ministerul Energiei, potrivit a1.ro. "Ca urmare a situatiei generate de…

- Minerii de la Complexul Energetic Oltenia au declanșat vineri seara o greva spontana, iar de atunci pana in acest moment, au refuzat sa mai lucreze, potrivit presei gorjene. Minerii nu vor sa fie reprezentați de liderii sindicali la negocieri, spunand ca nu mai au incredere in ei, potrivit ziarului…

- Federația Univers cere mariri substanțiale de salarii și vouchere de vacanța pentru toți minerii si energeticienii din Complexul Energetic Oltenia. Liderii federației au trimis, luni, o adresa conducerii companiei prin care au solicitat o intalnire de negociere pentru data de 20 decembrie. Sindicaliștii…

- Minerii iau in calcul greva generala la negocierea salariilor. Discutiile vor avea loc la inceputul anului viitor, cand va fi stabilit bugetul companiei pentru noul an. Sindicalistii ameninta ca atunci vor avea tot dreptul sa iasa &...

- Aproximativ 1.500 de angajati ai Aeroportului Henri Coanda - cel mai mare din Romania - ar putea intra in greva daca nu se inteleg, in curand, cu conducerea companiei, in vederea semnarii contractului colectiv de munca, potrivit ziare.com. Conducerea sindicatului lucratorilor din aeroport estimeaza…