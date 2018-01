Proteste puternice la Budapesta. Elevii și studenții au ieșit în stradă Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri în fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu îi pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters.



Tinerii au spus ca sistemul este concentrat într-un mod prea rigid pe învatatul pe de rost si pe memorarea oarba a lucrurilor si nu încurajeaza gândirea critica si creativitatea.



Pe o ploaie foarte rece, manifestantii au afisat bannere cu emoticoane sugerând furia si cu mesaje precum 'Simt ca ma ca… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri in fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu ii pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters. Tinerii au spus ca sistemul este concentrat intr-un mod prea rigid…

- Liderul principalei formatiuni de opozitie din Ungaria, Jobbik (nationalist radical) a acuzat marti guvernul ungar ca a indus in eroare opinia publica in legatura cu migratia. Gabor Vona a lansat aceasta acuzatie dupa ce secretarul de stat adjunct Kristof Altusz a afirmat, citat intr-un ziar maltez,…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește news.ro. Ulterior…

- Ambasada Romaniei din Budapesta a fost atacata. Mai multi maghiari extremisti, membri ai gruparii Miscarea celor 64 de Comitate au acoperit stema aflata pe Ambasada Romaniei de la Budapesta cu un steag al Tinutului Secuiesc. Anunțul a fost facut de deputatul PMP Marius Pascan, pe pagina sa de Facebook,…

- Polonia se afla în discutii cu Ungaria sa creeze o banca de dezvoltare care sa tinteasca investitiile în infrastructrua în regiune, si planuieste sa implice în proiet si Slovacia si Cehia, potrivit unui anunt al premierului Poloniei, Mateusz Morawiecki. Morawiecki…

- Academia Romana face un apel public la politicieni și avertizeaza asupra tendințelor iliberale care amenința și stabilitatea Romaniei. In lumina Centenarului, academicienii spun ca societatea nu trebuie sa se concentreze doar asupra trecutului, ci sa iși evalueze prezentul și sa analizeze proiectele…

- Ungurii au respins unanim asa-numitul "plan Soros" de relocare a migrantilor in Uniunea Europeana pe baza unui sistem de cote obligatorii, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Budapesta, citand rezultatele finale ale sondajului "Consultare Nationala", informeaza MTI. In…

- Ungurii au respins unanim asa-numitul "plan Soros" de relocare a migrantilor in Uniunea Europeana pe baza unui sistem de cote obligatorii, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Budapesta, citand rezultatele finale ale sondajului "Consultare Nationala", informeaza MTI.…

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a intalnit ieri cu omologul sau ungar Viktor Orban la Budapesta pentru discutii privind cooperarea politica si economica, transmite Reuters, informeaza Bursa.ro . "Am discutat despre o banca de dezvoltare pentru tarile grupului de la Visegrad. Ne putem permite…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru infiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor in infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia in acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz Morawiecki, transmite…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant mai greu de spus in privinta viitorului Europei si resping ferm cotele de migranti ale UE, a spus miercuri la Budapesta premierul ungur Viktor Orban, dupa discutii cu omologul sau din Polonia, Mateusz Morawiecki.

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau…

- Ungaria si Polonia vor sa aiba un cuvant greu de spus in ce priveste viitorul Europei si resping cu fermitate cotele de migranti impuse de UE, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, dupa o intalnire cu omologul sau polonez Mateusz Morawiecki, la Budapesta, transmite Reuters.

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvânt de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor în statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa întâlnirea avuta miercuri, la Budapesta,…

- Polonia are un aliat in UE, dupa ce Comisia Europeana a activat Articolul 7 impotriva Varșoviei, ca urmare a temerilor privind statul de drept. Budapesta a anunțat ca se opune adoptarii de sanctiuni contra Varsoviei, relateaza Reuters. Premierul ungar Viktor Orban a avertizat vineri ca o Polonie puternica…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie Agerpres.…

- Tot pentru „modificari” ale legilor justiției Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Comisia Europeana (CE) a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene. Financial Times noteaza ca nu numai Polonia incalca valorile democratice de baza ale UE, ci si Ungaria,…

- Ungaria ii solicita Uniunii Europene sa accelereze negocierile de aderare a Muntenegrului la blocul comunitar si ar dori ca negocierile de aderare sa se incheie in cel mult patru ani, a declarat marti, la Podgorica, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Budapesta este…

- Transportoare blindate ale unitatii antiteroriste ungare TEK au iesit duminica pe strazile Budapestei pentru a asigura securitatea targurilor de Craciun impotriva atacurilor, a transmis dpa, preluata de Agerpres. Televiziunea publica a difuzat imagini cu transportoare rusesti BTR-80 in centrul Budapestei,…

- Ungaria nu intentioneaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat luni premierul Viktor Orban, adaugand ca politica tarii sale privind Orientul Mijlociu nu se va schimba in urma deciziei presedintelui Donald Trump ca SUA sa recunoasca Ierusalimul capitala a statului…

- Dupa ce, ieri, sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini anunta ca la nivel european exista „unitate totala" pentru ca Ierusalimul sa fie capitala, astazi, Viktor Orban a facut public faptul ca nu isi va muta amabasada din Tel Aviv. "Aceasta optiune nu a existat", a raspuns Orban in fata presei…

- Consultarea populara lansata la inceputul lunii octombrie de premierul naționalist ungar, Viktor Orban, pentru a valida politica sa impotriva migranților reprezinta un succes, a afirmat duminica guvernul pe baza rezultatelor parțiale, transmite AFP. Din cei 8,2 milioane de alegatori înscriși,…

- Ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell, spune, intr-un interviu pentru Libertatea, ca spera ca legile justiției, acum in dezbatere in Parlament , sa duca la intarirea luptei anticorupție. Reporter: I-ați recomandat lui Toader sa ceara avizul Comisiei de la Veneția pentru legile justiției?…

- Dezbaterea care are loc in prezent in Uniunea Europeana vizeaza libertatea și problema daca toate statele trebuie sa fie "obligate sa devina țari de imigrație" sau iși pot pastra suveranitatea și sa spuna "nu" unui astfel de viitor, a afirmat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu televizat…

- Intre obiectivele sale naționale anuale, Ucraina a promis ca va respecta și dezvolta drepturile minoritaților, dar adoptarea noii legi a educației contrazice complet acest lucru, a subliniat șeful diplomației ungare, in marja reuniunii miniștrilor de externe ai NATO care s-a desfașurat marți și miercuri…

- Ungaria continua sa se opuna cu fermitate imigrației ilegale, iar Uniunea Europeana ar trebui sa-și canalizeze eforturile in direcția apararii granițelor sale externe, a declarat luni ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, comentand o propunere de compromis a Estoniei cu privire la reforma…

- Premierul ungar, Viktor Orban, s-a angajat într-o lupta contra miliardarului de origine maghiara George Soros, cruciada menita sa-i asigure un nou mandat. Campania împotriva lui George Soros (87 de ani) este o ocazie de deturnare a atentiei populatiei si de focalizare a temerilor…

- Bucureștiul este singura capitala europeana care nu este legata prin autostrada de niciun alt oraș important de pe continent. Și legaturile feroviare lasa de dorit. Din București pleaca trei autostrazi, însa toate trei se opresc dupa maximum 225 km, cât are cea spre Constanța (Autostrada…

- "Parlamentul Ungariei doreste sa aiba un cuvant de spus referitor la orice schema de relocare pe care o aproba UE. Schema privind cotele obligatorii (de imigranti) a esuat deja, nu are rost s-o fortezi. Problemele privind migratia tin exclusiv de competenta nationala", a spus Gergely Gulyas.…

- Szijjarto a declarat ca este 'in interesul securitații Europei și al Ungariei sa opreasca un val de sute de mii de migranți din Myanmar'. 'Din acest motiv, Ungaria sprijina eforturile Myanmarului de a depași situația actuala', a afirmat el prin telefon pentru MTI, adaugand ca Budapesta susține…

- Miliardarul american de origine maghiara George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre campania guvernului de la Budapesta impotriva lui, relateaza Reuters. George Soros afirma intr-un comunicat de presa ca atacurile guvernului condus de Viktor Orban conțin „minciuni și distorsiuni” și au fost…

- Gergely Gulyas a afirmat ca acuzațiile lansate de George Soros potrivit carora ar exista o campanie guvernamentala ungara impotriva sa 'sunt lipsite de substanța' și a adaugat ca miliardarul american și Uniunea Europeana promoveaza aceeași agenda pro-migranți.Oficialul ungar a respins totodata…

- Gergely Gulyas a afirmat ca acuzațiile lansate de George Soros potrivit carora ar exista o campanie guvernamentala ungara impotriva sa 'sunt lipsite de substanța' și a adaugat ca miliardarul american și Uniunea Europeana promoveaza aceeași agenda pro-migranți. Oficialul ungar a respins totodata…

- Soros a afirmat intr-o declarație ca atacurile conțin 'minciuni și distorsiuni' și au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Soros, de origine ungara, ale carui opinii au fost in mod evident in contradicție cu cele ale partidului de guvernamant…

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre o campanie guvernamentala ungara impotriva sa, afirmand intr-o declarație ca atacurile conțin 'minciuni și distorsiuni' și au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters. Soros, de origine…

- Budapesta isi mentine pozitia potrivit careia Comisia Europeana ar trebui sa contribuie la costurile gardului ridicat de Ungaria de-a lungul granitei sale cu Serbia la inceputul crizei migratiei, a afirmat joi Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, relateaza agentia MTI.…

- Guvernul de la Budapesta a reactionat vehement miercuri impotriva unui proiect american de finantare a unei prese 'obiective' in Ungaria, in contextul unei concentrari crescute a media in mainile apropiatilor premierului ungar Viktor Orban, relateaza agentiile MTI si AFP.'Despre ce este vorba,…

- Guvernul de la Budapesta a reacționat vehement miercuri impotriva unui proiect american de finanțare a unei prese 'obiective' in Ungaria, in contextul unei concentrari crescute a media in mainile apropiaților premierului ungar Viktor Orban, relateaza agențiile MTI și AFP. 'Despre ce este…

- Rusia ar trebui vazuta mai degraba ca un 'pericol potential', decat un partener in construirea securitatii europene, a declarat directorul serviciului german de informatii externe BND, Bruno Kahl, remarcand ca amplele exercitii militare Zapad, desfasurate in septembrie de Rusia, au aratat un nivel…

- „Il cheama Ioan Dobrinescu, are 15 ani și a desenat lupul dacic care a suparat internetul. M-au atins vorbele lui… Și imi e așa ciuda ca mi-a fost lene sa scriu in seara aia in care sarea fb-ul sa denunțe dacopatia, ca ma uitasem la toate logourile și ca al lui era totuși cel mai reușit…” (Camelia Tabacu)…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost reales duminica, la Congresul Fidesz, președinte al acestui partid, el primind un vot unanim din partea celor 1.358 de delegați, informeaza agenția MTI citata de Agerpres. Al 27-lea Congres al Fidesz s-a desfașurat în perspectiva alegerilor legislative…

- Lituania considera ca dezacordurile dintre unele state membre din estul si vestul Uniunii Europene asupra unor teme precum migratia reprezinta o amenintare pentru blocul comunitar, intr-o perioada in care agresivitatea militara a Rusiei este in crestere, transmite joi Reuters. Frictiunile dintre…

- Lituania considera ca dezacordurile dintre unele state membre din estul și vestul Uniunii Europene asupra unor teme precum migrația reprezinta o amenințare pentru blocul comunitar, intr-o perioada in care agresivitatea militara a Rusiei este in creștere, transmite joi Reuters. Fricțiunile…

- Migratia a intrat în cea mai periculoasa faza de pâna acum, a declarat marti ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, în cadrul Conferintei Mediteraneene a OSCE de la Palermo, relateaza agentia MTI. "Migratia ilegala a generat deja riscuri extreme de securitate pentru…

- Majoritatea ministrilor Muncii din statele UE au ajuns, luni seara, la un acord pe tema modificarii reglementarilor comunitare privind angajatii detasati, un subiect major de disputa intre tarile membre, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters si postul France 24. Disputa se leaga de reglementarile…