Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni s-au adunat in fața Guvernului, dupa ce ministrul Justiției a declanșat procedura de revocare a procurorului general, Augustin Lazar. In jurul orei 21.00, peste 100 de oameni se aflau in Piața Victoriei. Oamenii au scandat „Tudorele, fa ceva! Da-ți-ai tu demisia!”. Corupția Ucide și Rezistența…

- Dupa ce Tudorel Toader a declansat procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar, in Piata Victoriei s-a anuntat un protest. Coruptia Ucide si Rezistenta au facut apel, pe Facebook, catre oameni sa iasa in Piata Victoriei cat mai repede pentru a-l sustine pe Augustin Lazar.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar.Protestatarii #Rezist au sunat mobilizarea și s-au adunat in Piața Victoriei, unde protesteaza impotriva deciziei luate de Toader.…

- Protest in Piața Victoriei. Grupurile Rezistența, Corupția Ucide și Inițiativa Romania indeamna la protest, prin intermediul unei pagini-eveniment pe Facebook. Protestul va avea loc in aceasta seara, ca urmare a deciziei ministrului Justiției, Tudorel Toader, de a declanșa procedura de revocare…

- Tudorel Toader va comunica miercuri la ora 18.00 ce masuri va lua in cazul procurorului general, Augustin Lazar. De ramanerea acestuia in funcție depinde și mandatul actualului ministru al justiției, arata surse din mediul politic. Tudorel Toader a anunțat o scurta declarație de presa, pe Facebook,…

- In conditiile in care se asteapta rezultatul procedurii de evaluare a activitatii procurorului general Augustin Lazar, pana sa faca anuntul asteptat de cei mai multi, Tudorel Toader a ales sa faca publice un anume aspect. Astfel ca, prin intermediul a doua propozitii postate pe contul sau de Facebook,…

- In Piața Victoriei din Capitala sunt anunțate proteste și sambata, informeaza HotNews.ro. „Astazi vom ieși din nou, pentru libertate, pentru Romania! Nu scapați!“, se scrie pe pagina de Facebook a comunitații Corupția Ucide. De asemenea, evenimentele organizate pe rețeaua de socializare anunțau ...

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a lasat sa se ințeleaga, marți, intr-un interviu acordat DC News, ca procurorul general Augustin Lazar ar urma sa fie supus unei evaluari asemanatoare celei la care a fost supusa Laura Codruța Kovesi. Ministrul justiției a dezvaluit și cum a primit de la procurorul…