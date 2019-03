Stiri pe aceeasi tema

- Studentii Universitatii Bucuresti protesteaza astazi in semn de solidaritate cu protestul magistratilor fata de ceea ce ei numesc a fi „incercari de politizare a justitiei”. Profesori si studenti ai Facultatii de Filosofie si cei de la Facultatea de Litere au iesit joi in strada.

- Revolta fata de controversata ordonanta pe justitie se extinde. Dupa actori, profesorii si studentii Facultatii de Litere a Universitatii Bucuresti au anunțat ca ies în strada.

- Scriitorul Andrei Cornea a anuntat, marti, pe pagina sa de Facebook, ca profesorii si studentii Facultatii de Litere a Universitatii Bucuresti vor protesta joi fata de OUG 7. Ordonanta a adus modificari importante legilor justitiei si a determinat un protest de amploare in randul magistratilor.

- Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai isi exprima "dezaprobarea cu privire la modalitatea de adoptare si la unele dintre dispozitiile recentei Ordonante de Urgenta nr.7/2019, de natura sa aduca atingere independentei magistratilor si normalei functionari a sistemului judiciar"."Avem…

- Asociatia Studentilor de la Drept (ASD) de la Facultatea de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, unde rector suspendat este ministrul Justitiei Tudorel Toader, a anuntat ca sustine demersurile judecatorilor si procurorilor din tara si denunta OUG 7/2019.

- Magistrati din mai multe orase anunta ca vor protesta zilele acestea fata de ordonanta care modifica legile justitiei. La Bucuresti, magistratii (judecatori si procurori) vor protesta maine in fata Palatului de Justitie.

- Astazi, 15 ianuarie 2019, Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publica din cadrul Universitații „Constantin Brancuși” din Targu Jiu a marcat Ziua Culturii Naționale și 169 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, “Omul deplin al culturii romanești”, așa cum aprecia Constantin…

- Poetul Eugen Ciuchi s a nascut in Bacau, pe 24 decembrie 1884, intr o familie modesta. A urmat cursurile liceului in Bacau si Facultatea de Litere si Filosofie a Universitatii din Bucuresti. In anul 1908, dupa terminarea facultatii, din pricina faptului ca a fost crescut in conditii grele, incepe sa…