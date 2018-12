Stiri pe aceeasi tema

- "Cred ca ne indreptam spre situația lui de Gaulle, dat tot jos de proteste acum 50 de ani. Deci in acesta direcție ne ducem. Macron, inventat in laborator, propulsat de elitele multinaționale, a fost o poveste de succes, dupa care povestea se prabușește, avem aceste revolte fara precedent. Ele au…

- "Daca o parte dintre parlamentarii din PSD aleg sa sara parleazul si sa sustina o motiune de cenzura impotriva propriului partid, PSD poate sa inchida pravalia (...) Sa fie constienti ca daca o parte din actuala majoritate va sprijini o eventuala motiune de cenzura, partidul este intr-o mare problema", a…

- „Centenarul Unirii Romaniei este un eveniment important pentru toata Europa”, declara, in luna octombrie, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Seful Executivului Comunitar a sustinut acest discurs in Parlamentul European, acum mai bine de o luna, in prezenta presedintelui roman Klaus…

- "Lucrurile au luat-o razna la Guvern iar inlocuirea cabinetului Dragnea- Dancila e o necesitate politica”! Este declaratia presedintelui Klaus Iohannis, care a adaugat ca Romania nu e pregatita sa preia presedinția Consiliului Uniunii Europene.

- Analistul politic Bogdan Chirieac este de parere ca este nevoie urgenta de o remaniere guvernamentala. ''Din punct de vedere pragmatic al rezultatelor, este nevoie de o remaniere. Nu se poate. Cred ca suntem singura țara din lumea Occidentala in care dupa 9 luni de zile de la intrarea in paine…

- Președintele, pareri despre ședința informala la care nu a participat. Era la Pompeii Președintele Klaus Iohannis a vizitat, miercuri, impreuna cu soția, parcul arheologic din Pompeii. Au fost postate fotografii pe pagina de Facebook a sitului, cu precizarea ca soții Iohannis se afla intr-o…

- Analistul politic Bogdan Chirieac nu ințelege de ce a fost oprita lovitura de stat de la protestul din 10 august și se gandește ca organizatorii ar fi știut de o viitoare lovitura de palat. ''Incepand cu 11 august imi pun o intrebare retorica: De ce s-a oprit lovitura de stat? Am ințeles…

- "Mark Rutte a inceput discursul prin a spune ca nu e de acord cu admiterea Romaniei in spatiul Schengen. (...) Voi apuca, in aceasta viata, momentul in care premierul, nu stiu cine va fi, sa ii spuna: "Am aflat, domnule Rutte, ca, azi-noapte, una dintre cele mai mari banci din Olanda si-a inchis…