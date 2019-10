Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul chinez de Externe a anunțat miercuri ca Beijingul se opune noilor masuri adoptate de catre Camera Reprezentanților din Statele Unite legate de protestele din Hong Kong și a facut apel la politicienii americani sa nu mai încerce sa intervina în privința situației din acel teritoriu,…

- Fosta colonie britanica traverseaza cea mai grava criza politica de la retrocedarea sa catre China in 1997, din iunie avand loc actiuni si adunari in strada aproape zilnic. Manifestantii si-au intensificat protestele in acest weekend, in timp ce China se pregateste sa sarbatoreasca marti 70 de la…

- Cauza accidentului este deocamdata necunoscuta. La locul incidentului se afla politisti si specialisti din cadrul companiei feroviare din Hong Kong.Prin intermediul aplicatiei sale pentru telefonia mobila, compania MTR, care administreaza metroul din Hong Kong, MTR, le-a recomandat calatorilor…

- Escaladarea violențelor din cadrul protestelor din Hong Kong nu va duce la rezolvarea problemelor sociale, a declarat marți prim-ministrul Carrie Lam, menționând ca regreta ingerințele Parlamentelor straine în problemele interne ale teritoriului, scrie Mediafax, citând Reuters. „Escaladarea…

- Fosta colonie britanica traverseaza din iunie cea mai grava criza politica de dupa retrocedarea sa catre China, in 1997. Mobilizarea a avut drept scop respingerea unui proiect de lege al lui Carrie Lam care viza autorizarea extradarilor in China.Textul a fost suspendat, dar manifestantii…

- Protestele sangeroase din Hong Kong, care au depașit o suta de zile de manifestare continua, sunt pe cale sa angajeze un curent anti-etatist planetar de proporții, prin magnitudinea și simbolistica desfașurarii lor. Manifestațiile au inceput sporadic, inca din luna martie 2019, și au crescut in intensitate,…

- Președintele american Donald Trump a sugerat organizarea unei întrevederi personale cu omologul sau chinez, Xi Jinping, pentru a discuta despre criza politica din Hong Kong, informeaza BBC News, potrivit Mediafax.Liderul de la Casa Alba s-a declarat încrezator ca Xi Jinping va soluționa…

- Marsul de protest urmeaza sa inceapa in cartierul Yuen Long din Hong Kong, unde protestatari antiguvernamentali au fost atacati de infractori in timp ce se indreptau spre casele lor weekendul trecut.Intr-o inregistrare video au aparut barbati purtand tricouri albe si masti lovind manifestantii…