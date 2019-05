Protest Piața Victoriei. Șora, Chirilă și Moise Guran, mesaje înaintea europarlamentarelor: ''Zi-le tuturor să..'' ''Zi-le tuturor sa mearga la vot #ASAAZISBUNICA'', este unul dintre mesajele manifestației. Traficul rutier se desfașoara fara restricții. Pe scena amplasata in Piata Victoriei vor urca trupele Vama, Omul cu sobolani, Taxi si Emil. Corul Sound Choir va intona imnul Uniunii Europene, iar Funkoteca va anima atmosfera in Piata. Toti artistii participa la eveniment pro bono. De la ora 19,40, un numar de 4.000 de membri ai comunitatii Declic vor face o coregrafie speciala, realizand o inima alba, pe fundal albastru, pentru a transmite mesajul "Romania iubeste Europa". … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de oameni participa la manifestatia „Toti pentru Europa“, care se desfasoara in Piata Victoriei si are ca scop mobilizarea romanilor la vot pe 26 mai, la alegerile europarlamentare. In cadrul evenimentului canta mai multe trupe si tin discursuri personalitati. Evenimentul „Toti pentru Europa“…

- Manifestatia "Toti pentru Europa" are loc duminica, in Piata Victoriei, de la ora 18,00, evenimentul avand ca scop motivarea cetatenilor sa iasa la vot pe 26 mai si constientizarea importantei implicarii civice. Potrivit unui comunicat transmis de Comunitatea Declic, organizator al evenimentului, cu…

- Zeci de orase din 13 tari europene organizeaza duminica actiuni cu scopul motivarii cetatenilor in vederea participarii la alegerile europarlamentare din 23-26 mai si constientizarii importantei implicarii civice. De asemenea, romanii din diaspora vor organiza propriile evenimente la Madrid, Milano,…

- Potrivit unui comunicat transmis de Comunitatea Declic, organizator al evenimentului, cu aceasta ocazie va avea loc un concert cu trupele Vama, Omul cu sobolani, Taxi si Emil. Corul Sound Choir va intona imnul Uniunii Europene, iar Funkoteca va anima atmosfera in Piata. Toti artistii participa la…

- Bine doar pentru partidele mari! Romania cere cele mai multe semnaturi pentru a candida la europarlamentare. Conform Legii 33/2007, partidele politice, aliantele electorale si organizatiile apartinand minoritatilor nationale sunt obligate sa depuna la BEC o lista de 200.000 de sustinatori, iar candidatii…

- Romania are o legislație draconica prin care ingradește foarte mult posibilitatea partidelor noi și a candidaților independenți de a avea reprezentare in Parlamentul European. Conform Legii 33/2007, partidele politice, alianțele electorale și organizațiile aparținand minoritaților naționale sunt obligate…

- În scrisoarea pe care le-a adresat-o cetațenilor europeni saptamâna aceasta, Emmanuel Macron a zugravit tabloul unei Uniuni Europene mai puternice și revigorate, însa a minimalizat importanța pieței unice a blocului. „Europa nu este doar o piața, este un proiect”, a scris…

- In contextul in care, in Romania, pentru a se inscrie la alegerile europarlamentare un partid are nevoie de 200.000 de semnaturi, Remus Borza atrage atenția ca acest prag se numara printre cele mai ridicate din Uniunea Europeana. „Romania are o legislație draconica prin care ingradește foarte…