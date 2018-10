Protest la Timisoara: Va vom opri! Protestul va avea loc duminica, 21 octombrie, in Piața Victoriei din Timișoara, incepand cu ora 18. „OUG 92 / 2018 amenința grav activitatea DNA și a Parchetului General. Pentru dosarul Mineriadei, pentru violențele din 10 august, pentru Tel Drum, Belina și alte multe intrebari dureroase la care avem nevoie de raspuns, va spunem: Nu veți scapa! Va vom opri din distrugerea sistematica a statului de drept, in care v-ați lansat cu atata elan, va vom opri din aceasta tentativa bolnava de reducere a democrației, va vom opri, veți pierde, și veți raspunde pentru faptele voastre in fața legii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 73 de ani a fost ranit grav in urma impactului, iar echipajul de pe ambulanța l-a gasit in stop cardio-respirator. Medicii au reușit totuși sa il aduca la viața și l-au transportat inițial la Spitalul Municipal din Timișoara. Starea taximetristului era insa critica și…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui barbat in varsta de 59 de ani care circula la volanul unui autoturism BMW dinspre Șag spre Timișoara. La un moment dat, la ieșire din Șag, a pierdut controlul volanului, iar autoturismul sau a lovit un microbuz parcat in afara parții carosabile.…

- Inaintea debutului in cupele europene, Informatica pornește la drum in noul sezon cu un nou trofeu. Echipa a pastrat Supercupa Romaniei, trecand la Sighișoara de „prietenii” de la United Galați, cu 4 – 3. Doua dintre reușitele banațenilor au aparținut fotbaliștilor sosiți in intersezon la…

- Totul s-a petrecut vineri dimineața pe Aleea Cutezatorilor din Timișoara. Pompierii au fost solicitați sa intervina acolo, dupa ce un incendiu a izbucnit la un apartament. Accesul spre locul intervenției le-a fost blocat, insa, de doua autoturisme parcate pe marginea drumului. Salvatorii…

- „PSD Arad condamna orice forma de violența, manifestata in cursul adunarii publice din Piața Victoriei, care din pacate a degenerat intr-un val de brutalitate, total nespecific poporului roman. Deplangem faptul ca o serie de jandarmi aflați in exercițiul funcțiunii au fost agresați, unii dintre ei…

- Barbatul in varsta de 57 de ani a fost depistat miercuri noaptea pe strada Stan Vidrighin din Timișoara. A fost implicat intr-o tamponare și cum mirosea puternic a alcool polițiștii s-au deplasat la fața locului. „In urma verificarilor efectuate in baza de date, polițiștii au constatat…

- Tanarul de 27 de ani a fost depistat de polițiștii Secției 2 din Timișoara. Circula la volanul unui autoturism in Calea Buziașului din Timișoara, miercuri dimineața, in jurul orei 9.30. A fost oprit pentru control și cum mirosea puternic a alcool, polițiștii au decis sa il testeze. „Intrucat…

- Vineri, 17 august, de la 21:00, publicul hard rock timișorean este așteptat la Manufactura, unde vor urca pe scena timișorenii de la Prayer. „Prayer este o trupa tanara de hard rock din Timișoara care incearca sa iși faca piesele auzite! De data aceasta intr-un concert acustic! Va…