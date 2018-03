Protest de amploare in fata sediului MAI. Sute de politisti au iesit in strada. Ce nemultumiri au manifestantii

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Politie și din penitenciare protesteaza sambata in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare. Ulterior, acestia vor pleca in mars spre Piata Victoriei unde vor…

- Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologii protestaza sambata in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare.

- Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologii vor protesta sambata, 24 martie, in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare.Ulterior, acestia vor pleca in mars…

- Oamenii legii vor protesta în fața Ministerului de Interne nemulțumiți de impactul modificarilor fiscale asupra salariilor, dar și de condițiile de munca din penitenciare. Ulterior, protestatarii vor pleca în mars spre Piata Victoriei.

- Sindicalistii din Politie si angajatii din penitenciare vor protesta sambata in fata Ministerului Afacerilor Interne, urmand sa plece in mars spre Guvern. Politistii sunt nemultumiti de salarizare, de deficitul de personal si de subfinantare, in timp ce angajatii din penitenciare solicita conditii…

- Protest al angajaților din poliție și penitenciare, pe 24 martie. Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologii anunța, prin intermediul unui comunicat, ca vor protesta sambata, 24 martie, in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice…

- Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologii vor protesta sambata, 24 martie, in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare. Ulterior, acestia vor pleca in mars spre…

- UPDATE: 13. 34 O echipa a fortelor de elita GIGN - echivalentul echipelor SWAT, se indreapta catre Trebes, din Toulouse, potrivit L'Independant A team of France's elite GIGN forces, its equivalent of SWAT teams, are on their way to Trebes from Toulouse, according to the local l'Independant.…

- Peste 500.000 de francezi protesteaza in strada fața de reformele economice ale lui Emmanuel Macron. Aproximativ jumatate de milion de francezi au ieșit in strada impotriva președintelui Emmanuel Macron. Ei sunt nemulțumiți de reformele economice anunțate de executivul de la Paris. Acestea ar avantaja…

- Angajatii din politie si penitenciare au anuntat ca protesteaza maine, 24 martie 2018. angajatii cer conditii de lucru umane, o salarizare echitabila si demiterea lui Tudorel Toader.Maine, 24 martie 2018, angajati din penitenciare vor cere in strada, alaturi de colegii politisti conditii de lucru mai…

- Politistii anunta proteste maine, in Bucuresti Câteva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, au pichetat, ieri, sediul Ministerului de Interne. Ei sunt nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare, a declarat liderul sindical Iulian…

- Cateva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, au pichetat, astazi, sediul Ministerului de Interne. Ei sunt nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare, a declarat liderul sindical Iulian Surugiu. Iulian Surugiu: Ne dorim sa avem o politie dreapta,…

- Ceci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, picheteaza joi Ministerul de Interne, fiind nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare. Politistii suna din vuvuzele si au bannere pe care scrie: "Politicienilor, ati nenorocit Politia Romana", "Politisti in…

- Politistii suna din vuvuzele si au bannere pe care scrie: "Politicienilor, ati nenorocit Politia Romana", "Politisti in slujba cetatenilor, nu in slujba politicienilor", "Suntem prizonierii incompetentei voastre". Presedintele SNAP, Iulian Surugiu, a declarat pentru AGERPRES ca sunt multe…

- Sindicatele din MAI sunt nemultumite din cauza finantarii necorespunzatoare a MAI si salarizarii personalului, dar si de dotarea logistica in raport cu riscurile si complexitatea misiunilor politienesti, statutul politistului, precum si de modificarile aduse Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare…

- Organizatii sindicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor desfasura luna aceasta, incepand cu 22 martie, actiuni sindicale de pichetare si protest. Un miting de amploare este programat pentru 24 martie in fata sediului ministerului, urmat de un mars catre Piata Victoriei.

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru. Citeste si: S-A AFLAT:…

- Circa 100 de persoane au protestat vineri in fata sediului Guvernului in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie Agerpres.Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat Codruta, nu uita,…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania a solicitat Primariei Municipiului Bucuresti aprobarea pentru manifestari publice pichetari si miting de protest , in data de 24.03.2018, incepand cu ora 9.00. Potrivit lui Vasile Zelca, presedintele SNPPC Biroul…

- Sindicaliștii din invațamant suspenda protestul de joi Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant care a pichetat, miercuri, Ministerul Muncii, nemultumit de faptul ca revolutia fiscala a afectat veniturile din educatie, a anuntat ca a decis suspendarea protestului anuntat pentru joi, in urma discutiilor…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a declis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii vor picheta sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal - bugetare, prin care mii de angajati…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii vor picheta sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajati…

- Sindicalistii din invatamant vor picheta Ministerul Muncii. De ce sunt nemultumiti Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, luni, ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din…

- Circa 250 de persoane au protestat, duminica seara, in Bucuresti, Cluj-Napoca si Sibiu, impotriva Guvernului si a modificarilor legilor Justitiei. * BUCURESTI Aproximativ 60 de persoane s-au adunat duminica seara in Piata Victoriei pentru a protesta la adresa coalitiei de guvernare…

- Politistii sunt gata sa iasa in strada intrucat castiga mai putini bani de la trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat. Sindicalistii din Politie vor refuza sa mai faca si ore suplimentare!

- Sindicatul National al Agentilor de Politie comenteaza, joi, ultimele declaratii ale ministrului de Interne, Carmen Dan, aratand ca mai exista ”salarii de mizerie” pentru politisti, in conditiile in care majorarile anterioare au fost nesemnificative. Sindicalistii spun ca nu incurajeaza inactivitatea,…

- FSLI cere Guvernului aplicarea de urgenta a masurilor reparatorii in cazul salariatilor incadrati part-time sau cu fractiuni de norma, care au venituri sub salariul minim pe economie, dar care sunt obligati, potrivit Codului Fiscal aflat in vigoare, sa plateasca contrbutii la nivelul salariului minim…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, joi, ca a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul…

- "E obligatia Ministerului de Finante sa gaseasca resursele pentru o masura sau alta. Nu va fi un impact mic. Vorbim de o schimbare radicala pe aceasta zona, o schimbare normala, logica si de bun simt. Va avea un impact bugetar insemnat si, ca abordare, sunt pentru a indrepta cat mai repede ce s-a…

- Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, in cel mai bun caz, foarte mici, scrie digi24.ro. Citeste si Victor Ponta avertizeaza: La ANAF si in tot Ministerul de Finante e un dezastru provocat…

- Președintele Senatului spune ca Traian Basescu inițial nu s-a aratat impotriva insa intr-un mod caracteristic a cerut pastrarea serviciului sub autoritate prezidențiala. "Nu cred ca in alte țari Serviciul de Protecție și Paza funcționeaza sub președinte. Cel mai normal și mai firesc ar fi…

- Fenomenul violenței in instituțiile de invațamint de la noi nu dispare. La scoala, acasa sau in strada, copiii sint supuși practic in fiecare zi diferitor forme de violența. Președinția se arata ingrijorata de cazurile de violența la adresa minorilor si a solicitat in acest sens o informatie mai ampla…

- O explozie puternica a avut loc, sâmbata, în capitala Afganistanului, Kabul, într-o zona în care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocând mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Autoritatile…

- O manifestatie antiguvernamentala a avut loc, miercuri seara, in Piata Victoriei, protestatarii formand la un moment dat o hora, intr-un gest simbolic de Ziua Unirii Principatelor Romane. Protestul din Piata Victoriei s-a incheiat dupa aproximativ trei ore, in jurul orei 21.30, cu o hora de Ziua Unirii…

- Protest anunțat miercuri seara, in Piața Victoriei: ”Uniți toți, scapam țara de hoți!”. Acțiunea, in cadrul careia va avea loc și o hora, este inițiata de comunitatea #Rezist. ”Ne dorim ca de 1 decembrie 2018, cand se implinesc 100 de ani de la Marea Unire, sa nu mai avem niciun politician penal și…

- Aproximativ 100 de persoane au participat, duminica, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite, informeaza Agerpres.ro. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele Justitia furata si a reunit oameni care, timp de 20 de minute,…

- Sindicalistii din Politie fac apel la premierul Mihai Tudose sa puna capat jocurilor politice si anchetei care-l vizeaza pe politistul pedofil, dorind ca vinovatii sa fie trasi la raspundere, iar conflictul izbucnit in Ministerul de Interne sa fie stins.

- Sindicalistii din Politie ii cer premierului sa ia o decizie in scandalul care macina Ministerul de Interne, relateaza Digi 24. Sindicatul National al Agentilor de Politie este cel care lanseaza apelul. Politia Romana nu este la cheremul nimanui, spune comunicatul."Sindicatul National al Agentilor de…

- Sindicalistii din Politie ii cer premierului s ia o decizie in scandalul care macina Ministerul de Interne. Sindicatul National al Agentilor de Politie este cel care lanseaza apelul. Poliția Romana nu este la cheremul nimanui, spune comunicatul.

- SINTEZA DECLARATIILOR SUSTINUTE DE PRESEDINTELE PNL, LUDOVIC ORBAN, IN CADRUL CONFERINTEI DE PRESA - 11 IANUARIE 2018 PNL solicita demisia sefului IGP si cere premierului demararea procedurilor de demitere a ministrului de Interne. In caz contrar, premierul sa plece din functie Primul subiect este legat…

- Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD a lansat un nou atac dur la adresa fostului sau coleg, Liviu Dragnea. In contextul crizei create la nivelul Ministerului de Interne, ca urmare a cazului politistului acuzat de pedofilie, Victor Ponta declara: „Situatia de azi este cea mai rea posibila…

- 6.200 de tineri din toata tara au ajuns in localitatea prahoveana Campina, unde se organizeaza in perioada 10-20 ianuarie, o sesiune extraordinara de admitere la Scoala de Agenti de Politie. Ministerul de Interne a aprobat pentru acest concurs 1.300 de locuri, iar concurenta de 6 persoane pe un loc…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat ca anul acesta vor fi angajați mii de polițiști și se vor face achiziții masive pentru Jandarmerie. Sindicaliștii nu sunt, insa, prea optimiști in...

- 2.500 de protestatari impotriva legilor justiției Peste 2.500 de persoane au protestat sambata seara in Bucuresti si in mai multe municipii din tara fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei. Coloana de manifestanti de la București s-a deplasat pe banda de biciclete de pe…