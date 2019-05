Stiri pe aceeasi tema

- Un brailean in varsta de 26 de ani a jefuit, joi seara, o tanara in varsta de 24 de ani. Nu s-a „bucurat” prea mult de prada, pentru ca a fost prins dupa ce a cheltuit doar 1 leu din prada sa. O braileanca de 24 de ani, care avea in mana suma de 50 lei, a fost victima unui furt, dupa ce o persoana necunoscuta…

- O batrana in varsta de 80 de ani, a fost gasita azi plutind in apele unui iaz din Seliștea, comuna Mileanca, din județul Botoșani. Paraschiva U, care a fost declarata disparuta de familie,a fost descoperita azi plutind la suprafața apei. Oamenii care au observat cadavrul au alertat imediat autoritațile.…

- Un pistol a fost furat de la un paznic de vanatoare din Munții Apuseni. Poliția din Alba a deschis oa anchetai in acest caz. Un paznic de vanatoare din comuna segagea, comuna Poșaga, a anunțat duminica la poliție ca i-a disparut un pistol din locuința. "Ne-a sesizat in aceasta dimineata paznicul de…

- Doua cutremure au avut loc in zona Vrancea in decurs de numai cinci ore. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, un cutremur s-a produs duminica in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora 8:58, fiind al doilea seism inregistrat in interval de cinci ore.…

- Accident spectaculos, produs in sud-vestul statului american Louisiana. Doi barbați au murit, dupa ce șoferul mașinii in care se aflau a incercat sa treaca in viteza peste deschiderea unui pod basculant care a fost ridicat pentru a permite trecerea unui vas. Polițiștii din Louisiana au fost alertați,…

- Cinci mașini au fost implicate sambata seara intr-un accident in lanț produs in apropierea sediului Bursei de Valori din București. Cel puțin patru victime au fost transportate la spital, relateaza observator.tv. Din spusele martorilor, accidentul a avut loc la intersecția bulevardului Carol cu strada…

- Sebastian Dobrincu este unul dintre cei mai tineri milionari pe care Silicon Valley i-a dat vreodata, noteaza revista Forbes. La doar 20 de ani The post Forbes: Un roman este cel mai tanar milionar din Silicon Valley. Povestea lui Sebastian Dobrincu, tanarul care le calca pe urme lui Zuckerberg și Elon…