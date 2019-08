Protest 10 august. Varujan Vosganian: Mişcările nu vor avea amploarea de anul trecut "Semnalele pe care le avem si care se vad in perceptia publica arata ca miscarile de protest, daca nu vor exista provocari premeditate, nu vor avea amploarea de anul trecut", a precizat Varujan Vosganian. Solicitari catre protestatari catre protestatari El a spus jurnalistilor ca se asteapta ca manifestantii sa dea dovada de 'comportament civilizat', iar fortele de ordine de un 'comportament retinut'. "Ar fi important de stiut daca e cu adevarat un miting al diasporei. Amintiti-va ca anul trecut au fost tot felul de fotografii cu romani care se imbulzeau la frontiera, si niste poze cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

