Protest 10 august. Chirieac, întrebarea care îl urmărește Analistul politic Bogdan Chirieac nu ințelege de ce a fost oprita lovitura de stat de la protestul din 10 august și se gandește ca organizatorii ar fi știut de o viitoare lovitura de palat. ''Incepand cu 11 august imi pun o intrebare retorica: De ce s-a oprit lovitura de stat? Am ințeles perfect ca a existat ziua de 10 august. A fost pregatita din timp, mediatic, cu lansare, mesaje, absolut tot, cum se cuvine. De ce s-a oprit? Lucrurile mergeau bine. Pentru cateva lovituri ale jandarmilor, acestea opresc revoluția? Un posibil raspuns ar fi fiindca știau ca urmeaza o lovitura… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

