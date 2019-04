”In aceasta campanie electorala partidele vor cheltui cateva zeci de milioane de euro pentru afișe, bannere și panouri electoarele. In consecința eu propun sa facem ceva folositor și pentru comunitate și sa nu mai cheltuim bani pe afișe și bannere și sa-i donam secțiilor de oncopediatrie din spitalele romanești. Asta inseamna sa fim patrioți, nu sa punem bannere peste tot cu Rovana ci sa dam medicamente și ingrijire medicala de calitate copiilor noștri. Donații in loc de bannere, asta propun pentru aceasta campanie și la sfarșitul ei vom putea spune toți politicienii ca am rezolvat ceva concret…