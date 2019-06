Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca Guvernul va adopta Codul administrativ prin ordonanta de urgenta si a afirmat ca acest proiect va aduce "ordine in administratie". "Un Cod administrativ este asteptat de foarte multi ani, s-au facut pasi importanti, acest Cod a fost dezbatut…

- Rareș Bogdan a declarat, marti, intr-un interviu pentru Ziare.com, ca este posibil ca partidul sa renunte la varianta Ludovic Orban-premier, daca nu va fi acceptat si de celelalte partide, in cadrul negocierii din Parlament. "Eu spun un singur lucru: PNL este obligat de votanți sa faca orice, sa nu…

- Rareș Bogdan spune ca varianta Ludovic Orban-premier poate fi negociata, daca acest lucru va duce la caderea actualului Guvern, la moțiunea de cenzura. „Eu spun un singur lucru: PNL este obligat de votanți sa faca orice, sa nu se cramponeze de nimic, sa nu aiba niciun orgoliu și sa se…

- Liderul ProRomania, Victor Ponta, va explica, la Adevarul Live, ce sanse are Opozitia sa rastoarne Guvernul Dancila. Va vota o motiune de cenzura depusa de PNL si USR? Va sustine un nou Guvern PSD-ALE, cu alt premier, sau un nou Guvern de dreapta? E ProRomania interesata sa intre la guvernare?

- Cozmin Gusa i-a oferit un sfat de consultant politic pro-bono lui Klaus Iohannis: sa-l nominalizeze pe Rares Bogdan la functia de prim-ministru. Gusa a precizat ca fostul realizator de la Realitatea TV este eroul PNL-ului la europarlamentare si ca poate fi potrivit pentru aceasta functie, desi nu…

- Deputații PSRM sunt in drept sa propuna o candidatura pentru funcția de prim-ministru, deoarece au 35 de mandate in Parlament. Declarația aparține liderului PPDA, Andrei Nastase, și a fost facuta in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TV 8.

- Monica Gubernat este propunerea Consiliului National al Audiovizualului pentru a ocupa functia de presedinte al acestui for, decizia fiind luata joi in sedinta CNA. Totodata, Nicolaie Balasa-Sorescu a fost ales vicepresedinte al CNA prin votul membrilor Consiliului. Fiecare…

- Blocul electoral ACUM din Republica Moldova a propus-o pe Maia Sandu pentru functia de premier, iar pe Andrei Nastase pentru functia de presedinte al Parlamentului, pentru a depasi criza politica in care se afla republica. Anuntul a fost facut marti de cei doi lideri ai blocului electoral, in cadrul…