Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele 12 luni, Renault are in plan fuziunea cu partenerul japonez Nissan , ulterior intenționand sa preia și grupul Fiat Chrysler Automobiles NV. Strategia a fost gandita de fostul președinte al Renault , Carlos Ghosn, ulterior președinte al Nissan , care in noiembrie 2018 a fost arestat…

- Aramco, cel mai mare producator global de petrol, va plati 69,1 miliarde de dolari pentru a achizitiona o participatie de 70% in gigantul petrochimic Saudi Basic Industries Corp (Sabic) de la fondul suveran de investitii din Arabia Saudita (PIF), a anuntat postul de televiziune saudit Al-Arabiya,…

- Renault intenționeaza sa preia și grupul Fiat Chrysler Automobiles NV, strategie gandita de la inceput de fostul președinte al Renault, Carlos Ghosn, ulterior președinte al Nissan, care in noiembrie 2018 a fost arestat in Japonia, pentru fraude financiare. Strategia grupului Renault a fost…

- Renault îsi propune sa reînceapa discutiile cu Nissan în urmatoarele 12 luni, ca un prim-pas în crearea unui conglomerat auto major. Planul lor include si o oferta de achizitie pentru Fiat Chrysler, potrivit unui raport Financial Times, citat de Bloomberg. crearea noii aliante,…

- Renault are in plan fuziunea cu partenerul japonez Nissan in urmatoarele 12 luni, iar planurile de viitor ale companiei care deține la noi grupul Dacia nu se opresc aici. Renault intenționeze sa preia și grupul Fiat Chrysler Automobiles NV, strategie gandita de la inceput de fostul președinte al Renault…

- Conducerea producatorului de elicoptere militare IAR Brasov (IARV) a propus actionarilor pentru sedinta din 24 aprilie distruirea sumei de 11,51 milioane de lei sub forma de dividende, echivalentul a aproape 37% din profitul net de 31,18 milioane de lei realizat in 2018, se arata intr-un raport al emitentului…

- O misiune a Fondului Monetar International a ajuns la un acord cu autoritatile din Argentina privind a treia evaluare a progreselor economice realizate in programul pe trei ani convenit cu FMI, ceea ce va debloca o transa de 10,87 miliarde dolari, transmit Reuters si site-ul telesurenglish.net, informeaza…

- Fostul presedinte al Nissan, Carlos Ghosn, eliberat miercuri din inchisoare, dupa ce a depus cautiunea in valoare de un miliard de yeni (noua milioane de dolari), solicita aprobarea Tribunalului din Tokyo pentru a participa la sedinta Consiliului de Administratie al producatorului auto nipon, transmit…