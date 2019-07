Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor dezbate si voteaza miercuri proiectul pentru modificarea unor acte normative privind votul in strainatate la alegerile prezidentiale. Proiectul a fost dezbatut in regim de urgenta si isi propune sa faciliteze votul romanilor din afara tarii, la urmatoarele alegeri, din luna noiembrie,…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, marti, raportul asupra proiectului pentru modificarea unor acte normative privind votul in strainatate la alegerile prezidentiale, acesta urmand sa fie dezbatut si votat in sedinta de plen de miercuri. S-au inregistrat 12 voturi pentru si 10…

- Proiectul de lege privind votul in strainatate la alegerile prezidentiale a fost trimis la Comisia juridica pentru intocmirea raportului si va intra miercuri in dezbaterea si votul plenul Camerei Deputatilor, anunța AGERPRES.Decizia a fost luata luni de Biroul permanent al Camerei Deputatilor.…

- Proiectul privind modificarea legislatiei electorale, prin extinderea votului la trei zile in Diaspora, a trecut, luni, in plenul Senatului. Legea urmeaza sa fie votata miercuri in plenul Camerei Deputatilor, apoi va ajunge la Cotroceni pentru promulgare.

- Proiectul privind modificarea legislației electorale, prin extinderea votului la trei zile in Diaspora, va intra, luni, in plenul Senatului, a anunțat președintele forului legislativ, Calin Popescu Tariceanu. Acesta spera ca actul normativ sa fie votat in plenul Camerei Deputaților de miercuri."Dupa…

- Romanii din diaspora ar putea vota trei zile la alegerile prezidențiale. Romanii din strainatate vor avea la dispoziție 3 zile sa voteze la alegerile prezidențiale, a decis joi, 27 iunie, comisia parlamentara comuna pentru codul electoral. Zilele de vot vor fi: – Vineri – ora 12.00 – ora 21.00 locala…

- "Sa si le treaca, sa si le asume (modificarile la Codurile penale - n.r.). Nu vom participa si cred ca asta va fi pozitia Opozitiei, vom discuta la inceputul saptamanii. Sa fie in sala aia cei care isi asuma. Daca ei merg langa cu nebunia asta... Eu nu inteleg de ce vor sa mai schimbe ministrul la…

- Parlamentarii ALDE considera ca scrutinul pentru Parlamentul European nu trebuie "bruiat" de un referendum, motiv pentru care votul de miercuri din plenul comun al Senatului si Camerei Deputatilor a fost impotriva solicitarii presedintelui Klaus Iohannis de organizare a acestuia, se arata pe pagina…