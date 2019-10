Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai noi modificari ale Codului rutier vor intra in vigoare de sambata, 12 octombrie 2019, dupa ce in luna august au fost publicate in Monitorul Oficial. Mai exact, este vorba despre Ordonanta nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia…

- Senatul a aprobat, miercuri, ordonanța de urgența ce prevede creșterea cuatumului amenzilor pentru apelurile false la 112 de cinci ori, de la 1.000 la 5.000 de lei. Amendamentul prin care cartelele prepay vor putea fi cumparate doar cu buletinul, a fost exclus din proiect, conform Mediafax.Proiect…

- Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea programului "Prima Casa". Propunerea ministrului Finanțelor Eugen Teodorovici prevede reducerea cu un punct procentual a ratei dobanzii creditului garantat pentru familiile cu doi sau mai mulți copii.Senatul a aprobat, miercuri,…

- Senatul a aprobat, miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", precum și pentru aprobarea unor masuri de aplicare acestuia, scrie dcnews.ro. Proiectul a fost…

- Senatul a adoptat tacit, luni, initiativa legislativa prin care soferii pot alege perioada de suspendare a permisului auto, potrivit faptei contraventionale pe care a savarsit-o, intr-un interval de un an de la data contraventiei. „In cazul suspendarii provizorii a permisului auto, conducatorul auto…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) și Ministerul Sanatații ar fi identificat o reglementare insuficienta a controlului modului de respectare a fundamentarii, declararii și virarii contribuțiilor trimestriale prevazute Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții…