- Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" organizeaza, in data de 30 mai 2019, incepand cu ora 13:00, in sala "Marin Sorescu", concursul de eseuri in limba engleza intitulat "Imagine Your Life as a Student During Communism". Concursul se adreseaza elevilor de liceu si are menirea de a stimula…

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta organizeaza, in perioada 22 aprilie 25 octombrie 2019, concursul local de proiecte de tineret 2019. Tema este "Stimularea implicarii tinerilor in viata societatiildquo; cu urmatoarele prioritati: informarea si consilierea profesionala a tinerilor,…

- Primarul din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar solicita Guvernului Romaniei un sprijin financiar in valoare de 4.635.203,95 lei din fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, pentru organizarea vizitei Sanctitații Sale, Sfantul Parinte Papa Francisc, la Blaj din data de 2 iunie 2019. Comunicat…

- Numarul de locuri alocate, in anul 2019, in taberele studentesti pentru cazurile sociale a crescut cu 10% fata de anul anterior, iar studentii care activeaza in Casele de Cultura ale Studentilor nu se incadreaza in aceasta categorie, informeaza Ministerul Tineretului si Sportului. Potrivit MTS, numarul…

- Orasele Resita si Herculane sunt castigatoare ale competitiei Cities of Tomorrow, organizata de Camera si Comert si Industrie Romano-Germana, la inceputul acestei saptamani, la Bucuresti.

- Numarul de proiecte depuse pe submasurile dedicate promovarii produselor traditionale romanesti se ridica la 160, din care au fost selectate 82, in valoare totala de 7,8 milioane de euro, fiind contractate 68 de proiecte, in cuantum total de 6,4 milioane de euro, informeaza, joi, Ministerul Agriculturii…

- Ministerul Educației Naționale transmite ca nu intenționeaza organizarea unor clase separate pentru copiii cu nevoi speciale, ci dorește integrarea copiilor cu nevoi speciale in sistemul invațamantului public de masa. Lamuririle sunt facute cu privire la o declarație a ministrului Ecaterina Andronescu.…

- COMPETITIE…Au inceput inscrierile la Concursul national de educatie ecologica “Scoala Zero Waste” editia 2019. Incepand de anul acesta, competitia va avea o noua sectiune, dedicata elevilor din clasele a IX-a si a X-a. Ei vor trebui sa conceapa proiecte de ecologie si sustenabilitate cu aplicabilitate…