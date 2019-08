Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Peste 47 de milioane de euro, bani guvernamentali pentru susținerea sectorului vitivinicol. Proiectul se va derula pana in 2020 Ministerul Agriculturii vine in spijinul fermierilor care vor sa iși restructureze plantațiile de vița-de-vie, investiții in ferme, distilarea subproduselor și…

- Nu de putine ori, viata in diferite cartiere ale Resitei nu seamana deloc, ca standarde, cu una de nivelul unei resedinte de judet. Asta pentru ca, spre exemplu, resitenii din Calnic se plang de starea drumurilor mai rele decat la sat, afectate de eterne sparturi si sapaturi, iar cei din…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca in cursul zilei de astazi a semnat, la București, contractul pentru un nou proiect pe fonduri europene, in cadrul programului POCA – Programul Operațional Capacitate Administrativa. Ion Lungu a spus ca finanțarea s-a primit pentru proiectul „APLICAT” (Administrație…

- "SUV-urile au reprezentat 25% din toate vanzarile realizate in 2018, iar acum procentul este de 35%. Pana in 2020 vom castiga probabil inca 5%", le-a spus Witter jurnalistilor dupa publicarea rezultatelor financiare. Profitul operational al Volkswagen a urcat cu 10,3% in primul semestru…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest si Primaria Resita au semnat astazi un contract de finantare de aproape 20 de milioane de euro pentru reintroducerea transportului cu tramvaiul la Resita, realizarea infrastructurii aferente de rulare si modernizarea statiilor de transport, proiectul fiind parte…

- Internatul Colegiului Tehnic ”Mihai Bacescu” din Falticeni va fi reabilitat printr-un proiect cu fonduri europene in valoare de 2,5 milioane de lei, a anunțat primarul municipiului, Catalin Gheorghe Coman. Contractul, a spus primarul, va fi semnat vineri, 28 iunie, la sediul Primariei Falticeni. Proiectul…

- Peste 13 milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea extinderea și dotarea Liceului Tehnologic „Tase Dumitrescu" din Mizil Marți, 25 iunie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, a semnat la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, alaturi de Silviu-Calin…

- Bugetul Ministerului Mediului pe anul 2018 a fost suplimentat cu 650 milioane lei pentru estituirea taxei auto, reiese din Hotarârea publicata, vineri, în Monitorul Oficial. Proiectul a fost adoptat miercuri de Guvern, iar HotNews.ro a scris aici.În luna mai, au mai fost transferați…