- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, participa, joi, la conferinta de lansare a editiei 2018 a Programelor "Rabla Clasic" si "Rabla Plus". In cadrul evenimentului, organizat la sediul Remat Bucuresti Sud, va fi amenajata o expozitie de automobile electrice si hibrid, iar cei prezenti…

- Ministerul Mediului a anunțat astazi ca Grațiela Gavrilescu va susține joi, 15 martie 2018, o conferința de presa in care va anunța lansarea celor doua programe susținere a vanzarilor de mașini noi.

- Daca la sala polivalenta adevarata timișorenii doar viseaza deocamdata, pentru cea care ar trebui sa inlocuiasca batrana „Constantin Jude” s-a facut un prim pas spre finalizarea investiției. Mai precis, proiectul de hotarare pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului…

- Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta va primi pentru anii 2018-2020 un ajutor de exploatare in valoare de 62 de milioane de lei, reiese dintr-un proiect aflat in dezbatere publica la Ministerul Transporturilor. Ministerul Transporturilor propune acordearea unui ajutor…

- Un barbat din Germania a facut un live pe Facebook in timp ce-și ucidea soția. Un barbat din Siria care locuiește in Germania s-a filmat live pe Facebook in timp ce iși ucidea nevasta. Omul, care s-a identificat drept Abu Marawan, in varsta de 41 de ani, și-a injunghiat in gat soția cu patru ani mai…

- Dragnea și Tariceanu retrag proiectul privind Casa Regala din Parlament. Solicitarea a fost facuta de ambii inițiatori și a fost inregistrata, luni, la Senat. Proiectul de lege prevedea acordarea statutului de persoana juridica de drept privat și ar fi permis familiei Regale sa pastreze Palatul Elisabeta,…

- In perioada 26 februarie – 04 martie 2018, veniturile incasate la bugetul de stat de catre Serviciul Vamal au constituit 365,3 milioane lei, fiind perfectate per total 8 888 de declarații vamale.

- Guvernul a aprobat proiectul privind acordarea unui ajutor de stat Societații Naționale de Inchideri Mine Valea Jiului. 68.260.000 de lei este valoarea ajutorului acordat pentru inchiderea unitaților miniere. “Pentru acoperirea costurilor exceptionale se acorda ajutor de stat in suma de 68.260…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a sanctionat Transelectrica pentru ca nu a realizat investitiile asumate chiar in planul de administrare, punand in pericol Sistemul Electroenergetic National, in perioada 2014-2017, se arata intr-o nota de informare a actualului management…

- Guvernul Norvegiei a alocat 13 milioane de dolari pentru a extinde un laborator izolat, construit pe o insula din Oceanul Arctic, menit sa protejeze resursele de hrana ale planetei in eventualitatea unor dezastre naturale sau provocate de om, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- STPT estimeaza ca anul acesta aduna venituri totale in valoare de aproape 108 milioane de lei, din care 70 de milioane de lei reprezinta subvențiile de la primarie. Și asta fara TVA, cu TVA cu tot subvențiile ajungand la 90 de milioane de lei, 7,5 milioane de lei alocare lunara. Bugetul…

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat joi ca, dupa aprobarea Fondului de Mediu, va fi finantat vechiul "Rabla Clasic", iar programul "Rabla Plus" va avea ecobonus de 10.000 de euro....

- "Vom finanta in continuare, din Fondul de Mediu, Programul pentru reinnoirea parcului auto national - vechiul "Rabla Clasic", prin care fiecare dintre noi care avem acasa o masina mai veche de opt ani, sa putem sa o dam si sa primim printr-un ecobonus de 6.500 de lei, acelasi pe care l-am dat anul…

- Consiliul local Alba Iulia a stabilit prin bugetul aprobat pentru anul 2018 si investitiile mari care vor fi realizate in acest an. Excedentul bugetar de anul trecut, in valoare de 13 milioane de lei, a fost in totalitate alocat pentru investitii. Aceasta in conditiile in care noul cod fiscal provoaca…

- Guvernul ar urma sa adopte in sedinta de joi proiectul de ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii care se refera la concediile medicale, inclusiv maternale. Executivul ar mai putea discuta un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii…

- Directorul general al CFR SA si membrii Consiliului de Administratie al companiei au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in suma de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alti angajati au utilizat, in perioada 2015 - 2016, autovehicule aflate in proprietatea societatii,…

- Consilierii locali ieseni se intalnesc luni, 19 februarie, pentru a vota proiectul de buget pe anul acesta. Peste 4.000 de propuneri au fost facute de ieseni in consultarile din ultimele saptamani.

- Proiectul de buget al orasului a dat prilej liberalilor sa faca o comparatie cu Oradea si Cluj, comunitati aflate inaintea Iasului la acest capitol: fonduri mai mari, redirectionate mai chibzuit, sunt de parere consilierii locali ai PNL. Etienne Ignat s-a aratat reticent ca cei 60,7 milioane de lei…

- Mai multe investitii sunt bugetate de Primaria Metes pentru anul 2018. Unele sunt lucrari deja incepute, altele sunt in faza de proiectare. Bugetul comunei intra la vot in Consiliul Local, pe 16 februarie. In total, programului de investitii pentru dezvoltarea comunei Metes in acest an i-a fost alocata…

- Suma alocata pentru 2018 este de peste 320 de milioane de lei si va fi asigurata de la bugetul de stat. Suma alocata pentru 2018 este de peste 320 de milioane de lei si va fi asigurata de la bugetul de stat.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, luni, la bilantul IGSU, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, precizand insa ca lipsa de personal nu va fi solutionalta nici anul acesta si probabil nici anul viitor. "Bugetul de anul trecut a fost cel mai mare…

- Primaria Alba Iulia a bugetat, pentru 2018, 14,4 milioane lei pentru obiective de investitii, surse din bugetul local, majoritatea provenind din excedentul de anul trecut. Acestei sume i se adauga fonduri nerambursabile – 12,4 milioane lei si bani de la bugetul de stat – 12,1 milioane lei (din care…

- Conform proiectului publicat pe site-ul Ministerului Mediului, pentru Programul de Stimulare a Innoirii Parcului National Auto (Rabla) vor fi alocate in acest an 150 de milioane de lei din credite bugetare si 133 milioane lei din credite de angajament. De asemenea, pentru reducerea emisiilor de gaze…

- Municipalitatea a publicat noi liste cu restantierii la bugetul local, 1.322 de persoane fizice si juridice datorand o suma de 21,04 milioane lei, cu circa 1,5 milioane lei mai mult fata de ultima raportare pe aceasta tema. Restantele au crescut in special in ceea ce priveste persoanele fizice. In prezent,…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, sustine ca va face tot ce va tine de ea pentru ca in Capitala sa fie construite trei unitati medicale noi. Potrivit edilului, este vorba despre Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6.…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) are prevazute, in 2018, venituri in scadere cu 27,8% fata de anul precedent, iar la capitolul programelor de mediu 'Rabla' ramane in prim plan, cu o alocare din credite bugetare de 150 de milioane de lei, respectiv de 133 milioane lei pe baza creditelor de angajament,…

- „Am transmis catre Consiliul Judetean Arad lista cu proiectele pentru care este necesara cofinantarea din bugetul judetului. Avem multe proiecte pe care dorim sa le punem in practica si sper ca administratia judeteana sa vina si in sprijinul comunitatii din orasul Pancota. Proiectele pentru care am…

- Proiectul de buget al fost lansat in dezbatere publica de catre Consiliul Județean Buzau, urmand a fi aprobat spre sfarșitul lunii viitoare. La jumatatea acestei saptamani, Consiliul Județean Buzau a publicat proiectul de buget al județului pentru anul in curs. Documentul se afla in dezbatere publica…

- Plafonul impus autoritatilor si institutiilor publice prin OUG 80/2001 pentru achizitia masinilor ar putea fi dublat, astfel incat acestea sa poata participa la probgramul Rabla Plus si sa achizitioneze masini electrice si hibrid, se arata intr-un proiect de act normativ elaborat de Ministerul Mediului.

- Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“, administrat de Serviciul Roman de Informatii (SRI), va cumpara reactivi si consumabile in valoarea de 6,35 milioane lei (1,4 milioane euro), fara TVA, de la patru firme, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice…

- Orasul Zlatna este beneficiar al Programului – Pilot pentru reabilitarea zonelor foarte poluate Zlatna si Copsa Mica, Subprogramul “Reabilitarea zonei foarte poluate Zlatna“ – pe baza conventiei nr. 5541/2006, incheiata cu Ministerul Mediului. Printre proiectele de investiții s-a regasit și obiectivul…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) propune un nivel al plafonului garantiilor care pot fi emise in anul 2018, in suma de 10 milioane lei, in cazul Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, se arata intr-un proiect de hotarare publicat de institutie. 'Tinand cont de faptul…

- Peste 10% din bugetul anual al municipiului Chisinau este alocat pentru a subventiona doua intreprinderi municipale: Regia Transport Electric si Parcul Urban de Autobuze. Nu este o exceptie nici 2018, an in care Bugetul municipiului Chișinau prevede venituri de 3,76 miliarde de lei si cheltuieli de…

- Misiunea Statelor Unite la ONU a anuntat, marti, ca bugetul pentru anul 2018-2019, alocat Natiunilor Unite, va fi redus cu aproximativ 285 de milioane de dolari (aproximativ 240 de milioane de euro), limitand de asemenea si personalul, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- Conform datelor oficiale, in aceasta marja de crestere, din totalul inregistrat, 377 sunt masini electrice 100% (crestere de 160% fata de 2016), iar 1.979 de unitati hibride (+120,4%). In perioada ianuarie - noiembrie 2017, ponderea autoturismelor ecologice in totalul vanzarilor la nivel national…

- Consiliul de Administratie al producatorului de tevi si profile din PVC Teraplast a hotarat ca, incepand cu 31 decembrie, sa preia activitatea Politub, unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata tevilor de apa si gaz din Romania, pretul acestei preluari fiind de 21,8 milioane de lei.Suma…

- Natura 2000 este o retea de arii protejate de pe teritoriul Uniunii Europene, inființata pentru conservarea speciilor și habitatelor de interes european, rețea la care Romania a contribuit cu protejarea a cca. 25% din suprafața țarii. Situl Natura 2000 Raul Targului – Argeșel – Raușor ROSCI0381 are…

- Ministrul Sanatații a purtat discuții cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate cu privire la revendicarile medicilor de familie. Florian Bodog a precizat ca bugetul pentru medicina de familie a fost majorata pentru anul urmator cu 278 milioane de lei. Ministrul Sanatații a purtat…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a redistribuit 22 de milioane de lei din plafonul anului 2017, in cadrul Programului "Prima Casa, iar in primele 11 luni au fost semnate contracte de garantare de peste doua miliarde de lei, se arata intr-un comunicat de presa al Fondului National de Garantare…

- Bugetul alocat sistemului de invațamant in anul 2018 risca sa fie de cca. 3,5% din produsul intern brut, deși legea prevede ca acesta nu trebuie sa fie mai mic de 6% din PIB, atrag atenția reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Invațamant. ”Sistemul de invatamant din Romania va primi in anul…

- Pentagonul a derulat un program secret privind investigarea unor obiecte zburatoare neidentificate (OZN), care a costat 22 milioane de dolari, potrivit unei investigatii a publicatiei The New York Times. Doar un numar mic de oficiali au avut cunostinta de acest program, care a început…