Stiri pe aceeasi tema

- Programul guvernamental "Drumuri Bune 2" lansat de Guvernul Filip, prin care era prevazuta reabilitarea a peste 2600 de kilometri de drum, va continua. Doar ca Guvernul condus de Maia Sandu a decis sa reduca finanțarea proiectului cu o treime.

- Ziarul Unirea Centru de Tineret cu bazin de inot și cinema intr-un oraș din Alba: Investiții de peste 17,1 milioane de lei Centru de Tineret cu bazin de inot și cinema intr-un oraș din Alba: Investiții de peste 17,1 milioane de lei Doua proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile prin Programul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a fost platita prima tranșa de peste 200 milioane de lei catre legumicultorii inscriși in ciclul 1 pentru programul de sprijin pentru tomate, iar pentru ciclul 2 a anunțat ca sunt deja inscriși peste 4000 de producatori agricoli, potrivit Mediafax.Citește…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a fost platita prima tranșa de peste 200 milioane de lei catre legumicultorii inscriși in ciclul 1 pentru programul de sprijin pentru tomate, iar pentru ciclul 2 a anunțat ca sunt deja inscriși peste 4000 de producatori agricoli."Continuam ...

- Cladirea Colegiului National "Elena Ghiba Birta" Arad, situata in centrul municipiului si aflata pe lista monumentelor istorice, va fi reabilitata cu 9 milioane de lei (fara TVA), in urma unei finantari obtinute de administratia locala prin Programul

- Suma totala platita pana acum de Directia Agricola Judeteana (DAJ) Olt fermierilor inscrisi in programul Tomata, care au depus documentele justificative, depaseste patru milioane de euro, iar suma totala ce va fi platita legumicultorilor din judet care au cultivat rosii in primavara acestui an prin…

- Joi, 30 mai 2019, primarul Municipiului Sebeș, domnul Dorin Nistor, a semnat, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, alaturi de directorul general al acestei instituții, domnul Simion Crețu, contractul prin care Municipiul Sebeș atrage cea mai mare finanțare nerambursabila de pana acum, prin Programul…

- Primaria Timișoara propune alocarea unei sume de 10 milioane de lei, in 2019, pentru programul cultural Timișoara – Capitala Culturala Europeana 2021. Conform angajamentului asumat printr-o hotarare de consiliu din 2015, suma ar fi trebuit sa fie de 3,6 milioane de euro, adica 16,9 milioane de lei.