PROGRAMUL de guvernare: Minciunile PSD despre tineri

Partidul a luat-o metodic, reușind sa iși bata joc de aproape toate promisiunile din „Programul de guvernare“ in domeniul „tineret – sport“. Promisiune din „Programul de Guvernare 2017 – 2020“: „Finanțarea activitaților sportive : alocarea a 1% din PIB, cumulat in urmatorii 5 ani, pentru sportul de masa și pentru cel de performanța“. Realitate: Cum PIB-ul Romaniei este 1.000 de miliarde de lei, ar trebui ca anual, pentru sport, sa se aloce 2 miliarde de lei. Bugetul intregului Minister al Tineretului și Sportului este, in 2019, de trei ori mai mic, cifrandu-se la 650 de milioane de lei. O…