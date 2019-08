Profitul net al Transelectrica a scăzut cu 69%, în primul semestru din 2019 Transportatorul national de energie electrica, Transelectrica, a obtinut in primele sase luni ale anului un profit net de 30 de milioane de lei, in scadere cu 69% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucuresti.



Profitul operational EBIT (profitul inainte de impozitul pe profit si dobanzi) a fost mai mare cu 18 milioane de lei (+23%) fata aceeasi perioada a anului precedent.



Veniturile din transport si alte activitati pe piata de energie au inregistrat o crestere de 9% pe fondul tarifului de transport realizat mai mare (+7%)

Sursa articol: agerpres.ro

