Stiri pe aceeasi tema

- O pasiune se intretine si se cultiva permanent, astfel, daca esti pasionat/a de tehnica de aranjare a parului si hair style si iti doresti sa urmezi o cariera in domeniu, Profesional New Consult vine ȋn ȋntampinarea dumneavoastra cu un curs complex care se bazeaza 80% pe partea practica si 20% pe partea…

- Vreti sa intrati ȋn lumea hair styling-ului masculin si sa ȋnvatati de la profesionisti? Profesional New Consult este alegerea cea mai potrivita, care va ofera posibilitatea sa urmati un curs de frizerie modern ȋn care veti dobandi cunostintele teoretice si practice esentiale pentru un hair stylist…

- O pasiune se intretine si se cultiva permanent. Astfel, daca esti pasionat/a de tehnica de aranjare a parului si hair style si iti doresti sa urmezi o cariera in domeniu, Profesional New Consult vine ȋn ȋntampinarea dumneavoastra cu un curs complex care se bazeaza 80% pe partea practica si 20% pe partea…

- Descoperire macabra, facuta in aceasta dimineața, in zona Valea Seaca din comuna Patarlagele. O femeie care aduna lemne pe prundul raului Buzau a zarit cadavrul unui barbat, intr-o avansata stare de descompunere. Cadavrul ar putea fi al batranului in varsta de 80 de ani, disparut de acasa in timpul…

- Nu stii ce cariera sa incepi? Doresti sa activezi in domeniul beauty? Te asteptam la curs Stilist Protezist de Unghii! Manichiura reprezinta reflexia personalitatii oricarei femei, asa ca nu mai ezita, vino sa inveti de la specialisti cum sa creezi o manichiura perfecta. Cursul de stilist protezist…

- Nu ratati unul dintre ultimele locuri disponibile pentru cursul de Fotografie desfasurat in Buzau, curs organizat de Profesional New Consult ce se adreseaza tuturor celor care doresc sa inceapa o cariera in domeniu, dar si iubitorilor de frumos, pasionati de aceasta arta. Invata regulile de baza si…

- In perioada urmatoare va demara in Buzau cursul de Gene False, curs acreditat, astfel ca daca doriti sa prestati aceasta activitate in mod legal, acum aveti posibilitate participarii la un curs ce va ofera o diploma recunoscuta national si international. De ce sa alegeti acest curs organizat de Profesional…

- O pasiune se intretine si se cultiva permanent! Astfel, daca esti pasionat/a de tehnica de aranjare a parului si hair style si iti doresti sa urmezi o cariera in domeniu, Profesional New Consult vine ȋn ȋntampinarea dumneavoastra cu un curs complex care se bazeaza 80% pe partea practica si 20% pe partea…