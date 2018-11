Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a lansat o noua tirada impotriva ministrului justitiei, declarandu-se 'dezamagit' de prestatia lui Jeff Sessions, tinta furiei sale de mai multa vreme pentru ca s-a recuzat din exploziva ancheta referitoare la Rusia, transmite AFP.'Nu am ministru al justitiei.…

- Președintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu pentru agenția Bloomberg ca Jeff Sessions, secretar al Justiției si procuror general al SUA, va ramane in funcție cel puțin pana in luna noiembrie, cand in Statele Unite se vor desfașura alegeri legislative și regionale parțiale, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat China, pe Twitter, ca a piratat mesageria lui Hillary Clinton, rivala sa democrata in campania electorala prezidentiala din 2016, fara sa funizeze vreun detaliu sau vreo proba in sustinerea acuzatiilor, relateaza Reuters conform News.ro . ”E-mailurile lui…

- Donald Trump l-a atacat din nou vineri pe ministrul justitiei, la o zi dupa o disputa verbala intre cei doi, Jeff Sessions raspunzand criticilor recurente ale presedintelui american, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Intr-o salva de postari pe Twitter publicate vineri dimineata, liderul de…

- Presedintele american Donald Trump a criticat vineri companiile de social media, despre care a afirmat ca au redus la tacere 'milioane de oameni' prin cenzura, transmite Reuters, potrivit Agerpres. In postarea sa pe Twitter, presedintele nu a mentionat numele niciunei companii. Marti, Facebook,…

- Jeff Sessions, secretarul american al Justitiei si procuror general, a respins criticile presedintelui Donald Trump, care l-a acuzat de lipsa de loialitate din cauza atitudinii fata de ancheta privind contactele cu Rusia, subliniind ca nu va ceda presiunilor politice.